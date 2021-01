Francis Cagigao define la clase de entrenador que asumirá Chile

Independiente de la nacionalidad del DT que llegará por Rueda, en la Federación aspiran concretar la firma de un profesional que se adecúe al presente

Reinaldo Rueda dijo adiós a y se convirtió en el estratega de Colombia con el objetivo de meter a la Tricolor en 2022. Pero en la ANFP necesitan un reemplazo urgente de cara a los juegos de marzo.

"Buscamos un entrenador que sea conocedor de la realidad actual de Chile y del fútbol sudamericano. No necesariamente tiene que ser sudamericano, pero sí tener un conocimiento de los jugadores y de la liga chilena. Aquí no vemos nacionalidades", reseñó Francis Cagigao en su presentación oficial como Director Deportivo Nacional de Selecciones. Sobre plazos, aclaró que "a la vuelta de la esquina tenemos partidos de clasificación al Mundial. Es de nuestro interés que este proceso (de búsqueda) tome lo menos posible".

Al respecto de las polémicas palabras de despedida de Arturo Vidal para Reinaldo Rueda, Cagigao señaló en calma que "las declaraciones de Arturo Vidal son las declaraciones de Arturo Vidal". El Rey le echó la 'culpa' a un sector de la prensa y a los dirigentes por la salida del Rei. "Yo le expliqué a Arturo Vidal que la decisión del técnico fue netamente personal porque no estaba cómodo: se lo expliqué 3 o 4 veces a Arturo, pero esto no implica rupturas, la Selección va más allá de las personas, es un símbolo y un objetivo en común de clasificar al Mundial de Qatar", explicó Pablo Milad.

Los resultados del proceso Rueda

¿Hay nombres?

A la hora de encontrar el perfil del DT, el ex analizó que buscarán a un conocedor del medio pero que sepa adecuarse a los nuevos tiempos y no a las glorias pasadas de la Generación Dorada.

"Necesitamos un técnico que no tenga contrato, y el perfil deportivo se tiene que ajustar a la situación, perfiles y jugadores que tenemos actualmente en Chile. Tiene que entrar preparado y conocedor de lo que hay. Más que el nombre, es más importante el hombre e intentaremos buscar el adecuado", comentó. "No cabe duda que Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli son entrenadores de grandísimo nivel, que hicieron un gran trabajo, pero eso pasó en esos tiempos. Buscamos a uno que se ajuste a la situación actual, pero acá no hay dos años, hay unos meses en los que hay sacar resultados contra y ", cerró el español.

"Estamos acelerando los procesos y queremos que lo antes posible el técnico esté en Chile", redondeó Milad, que firmó a Cagigao por dos años.