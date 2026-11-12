Francia, Zidane, loco por Da Cunha, del Como: «Es todo lo que me gusta de un jugador»

También ante Italia en la Nations League, el seleccionador de Francia, Zinédine Zidane, apuesta por Lucas Da Cunha. En la nueva etapa bajo el mando del ex del Real Madrid, el capitán del Como ha adquirido un protagonismo inesperado y ya consolidado. Primero llegaron las convocatorias y los partidos; ahora, su ascenso a titular de pleno derecho también en el duelo de San Siro.
Entrevistado por Téléfoot en las últimas horas, Zidane explicó por qué el futbolista del Como representa a la perfección su idea del fútbol: «Encarna lo que quiero poner en práctica. Es todo lo que me gusta: un jugador que hace jugar al equipo, que inicia los ataques, que no tiene miedo de conducir el balón fuera de su posición».
«A menudo pensamos en sus defectos: “Quizá físicamente... En los duelos...”. Pero en realidad no lo necesita. Hay jugadores que no lo necesitan. Hay jugadores lo bastante inteligentes como para saber colocarse. Y él, con su colocación, brilla».
Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.