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Francia se llevó un importante triunfo ante su invitado Turquía, por dos goles a uno, en el partido que ambos disputaron este domingo, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Los goles de Francia los marcaron Amirhan Topçu (min. 49, en propia puerta) y Élye Junior Kroupi, en el minuto 80, mientras que el único tanto de Turquía lo anotó Abdülkerim Bardakcı (min. 90).

La selección francesa elevó su cuenta a 13 puntos y lidera el grupo, mientras que Turquía se quedó sin puntos en el último lugar.

Francia había perdido en la jornada anterior ante Italia por tres goles a uno, mientras que Turquía cayó frente a Bélgica por dos goles a uno.

Ambas selecciones ya se habían enfrentado en la primera jornada de la fase de grupos de la presente edición, y la selección francesa logró la victoria por un gol a cero, en el partido que se disputó en el estadio de la selección turca.

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La selección francesa afrontó el encuentro con un único objetivo: la victoria, sobre todo después de su derrota por 3-1 ante Italia.

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La selección francesa estaba casi segura de su clasificación a los cuartos de final, pero aspiraba a liderar el grupo.

Francia controló rápidamente el desarrollo del partido y dispuso de algunas prometedoras ocasiones tempranas por medio de Cherki (minuto 13), Rabiot (minuto 14) y Mbappé, de regreso tras su lesión, que obligó al guardameta de la selección turca, Berke Özer, a despejar con maestría un balón sobre la línea de gol (minuto 15).

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Los franceses disfrutaron de varios periodos de dominio, alternando entre los contragolpes y la posesión reflexiva.

Kylian Mbappé, que suponía una amenaza constante cada vez que tenía la oportunidad, aprovechó los huecos en la defensa turca, pero el portero detuvo su disparo (minuto 34), mientras que Maignan salvó su portería con maestría del primer ataque turco, un disparo de Yüksek (minuto 35).

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Por su parte, Özer estaba plenamente concentrado, como demostró al atajar el intento de Olise (minuto 38), mientras que a Mbappé le anularon un gol por fuera de juego (minuto 39).

Francia marcó la diferencia en la segunda parte

Francia controló el desarrollo del partido, parecía suponer una amenaza y lo manejó bien, aunque debía cuidarse de los turcos, que también eran capaces de crear ocasiones en el área rival. Los centrocampistas defraudaron en ocasiones a los defensas franceses en lo relativo a la defensa.

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En ataque, Mbappé disipó todas las dudas sobre su estado físico, pero el jugador del Real Madrid, al igual que Olise y Barcola, seguía estando algo impreciso en el último tercio del campo.

Tras el descanso, Guillaume Restes sustituyó al lesionado Mike Maignan en la portería. Francia no tardó en adelantarse en el marcador. De un saque de esquina ejecutado por Cherki, Rabiot remató el balón de cabeza en el primer palo. Acosado por Barcola y Jacquet, Topçu introdujo el balón en su propia portería.

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Güler, el jugador del Real Madrid, al que anularon un gol por fuera de juego, dirigía claramente a su equipo, pero sufrió en repetidas ocasiones ante la defensa de la selección francesa, cuyo rendimiento fue algo irregular en algunos momentos, pero que estuvo muy concentrada cuando el balón estaba en poder del exjugador del Fenerbahçe.

Zinedine Zidane también realizó cambios en su alineación, dando entrada a Camavinga y Élye Junior Kroupi, mientras que Özer salvó su portería en varias ocasiones claras.

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El guardameta turco logró atajar otro disparo, primero de Mbappé (minuto 64) y luego de Kroupi (minuto 67).

La selección francesa luchó por ampliar su ventaja y estuvo siempre bajo la amenaza del empate. Cabe señalar que los delanteros franceses no aprovecharon los numerosos espacios que dejaba la defensa turca, como el rápido contragolpe que Mbappé ejecutó mal (minuto 76).

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Camavinga intentó un disparo desde lejos, pero su remate pasó junto al palo (minuto 77).

Élye Junior Kroupi marcó el segundo gol en su segundo partido con la selección francesa. Cherki pasó el balón al jugador del Bournemouth dentro del área, y el delantero lo mandó a la red de Özer, que pareció algo desconcertado (2-0).

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El marcador no se detuvo ahí, ya que Bardakcı recortó distancias en los últimos instantes del partido, anotando un gol de cabeza en un saque de esquina ejecutado por Güler.

La defensa francesa estuvo desconcentrada en ese gol, y Zidane no quedó nada satisfecho.

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Cabe recordar que la selección francesa conocerá a su rival en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA en el sorteo del próximo viernes.