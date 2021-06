Francia vs. Alemania: EN VIVO ONLINE: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Galos y teutones se ven las caras en el partido más atractivo de la primera fecha de la Eurocopa 2021.

El mejor partido de la primera fecha por fin llegó. Francia y Alemania, los últimos dos campeones del mundo se ven las caras en su debut en la Eurocopa 2021.

Los galos llegan con una de las mejores plantillas del certamen. Sobresale el regreso de Karim Benzema para acompañar en ataque a Griezmann y Mbappé. Del otro lado, los germanos disputan el último torneo con Joachim Löw al frente y querrán con borche de oro un ciclo histórico.

Ambos combinados son favoritas al título, por ello las emociones están garantizadas. En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el comprmiso que paraliza al mundo.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES EL FRANCIA VS. ALEMANIA?

PARTIDO Francia - Alemania FECHA Martes, 15 de junio ESTADIO Allianz Arena | Múnich (Alemania) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina GRUPO F

¿DÓNDE VER FRANCIA VS. ALEMANIA?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente al Grupo F está disponible a través de los siguines canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco y MiTele.es 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México SKY Sports (504-546) 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Francia vs. Alemania de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cuatro plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).