Francia vence por la mínima a una valiente Turquía y termina primera de grupo en la Liga de Naciones

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Francia tuvo una noche complicada ante Turquía en la Liga de Naciones. Pese a ello, logró una victoria por 2-1 en Burdeos y avanza a cuartos de final como primera del grupo A.

Francia buscó con insistencia el 1-0 desde el inicio. El portero turco Berke Özer detuvo un remate de Adrien Rabiot y Rayan Cherki disparó apenas desviado. Los franceses llegaron a tener un 73 % de posesión y también vieron cómo Özer impedía marcar a Bradley Barcola.

Turquía resistió y esperó su oportunidad al contraataque. Deniz Gül puso a prueba a Mike Maignan, que evitó que Francia quedara por detrás en el marcador. El semifinalista del Mundial dominó y tuvo mucha más posesión, pero no consiguió marcar en la primera mitad. Özer también frustró a Michael Olise y un gol de Kylian Mbappé fue anulado por fuera de juego.

El 1-0 de Francia llegó poco después del descanso. El defensa turco Emirhan Topçu introdujo el balón en su propia portería de forma desafortunada. Con ello, el equipo del seleccionador Zinédine Zidane recuperó el primer puesto del grupo A. El liderato pareció peligrar enseguida cuando Arda Güler marcó desde cerca para los turcos, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras la intervención del VAR.

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Pasada la hora de juego, Zidane decidió hacer varios cambios. Rabiot y Barcola salieron del campo y fueron sustituidos por Eduardo Camavinga y Eli Junior Kroupi.

Fue un acierto de Zidane: Kroupi marcó el 2-0 a diez minutos del final, a pase de Cherki. Con ello, la resistencia de Turquía quedó quebrada en Burdeos.

El exjugador del NEC Ferdi Kadioglu entró en los últimos minutos con el equipo turco. Abdülkerim Bardakci aún marcó para Turquía en el último minuto, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota.