Francia tiene la mitad de posibilidades de ganar el Mundial que Argentina, y tres veces más que Brasil

Según la empresa británica «Opta», especializada en datos deportivos, Francia es favorita para ganar el Mundial 2026 con un 30,12 % de probabilidades.

La simulación del superordenador sitúa a Argentina segunda (14,76 %), seguida de España (12,03 %), Inglaterra (9,15 %) y Brasil (9,04 %), con apenas un tercio de las opciones de Francia.

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Opta basa su modelo en más de 25 000 simulaciones que actualiza tras cada gol, considerando el rendimiento histórico y reciente de las selecciones, la fuerza de los rivales y las probabilidades de cada partido.

La candidatura de Francia se basa en su rendimiento actual: aún no ha perdido. Ha marcado al menos tres goles por partido y cuenta con Kylian Mbappé, autor de seis dianas en esta edición, que ya suma 18 en su carrera mundialista y se acerca al récord de Lionel Messi (19).

Ahora se preparan para enfrentar a Paraguay en octavos; el ganador chocará en cuartos con el vencedor del duelo Marruecos-Canadá.