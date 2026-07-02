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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Francia tiene la mitad de posibilidades de ganar el Mundial que Argentina, y tres veces más que Brasil

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Paraguay
Francia
EE. UU.
Brasil
Noruega
Argentina
Cabo Verde

Los Gallos han ofrecido la actuación más sólida del Mundial de 2026 hasta la fecha

Según la empresa británica «Opta», especializada en datos deportivos, Francia es favorita para ganar el Mundial 2026 con un 30,12 % de probabilidades.

La simulación del superordenador sitúa a Argentina segunda (14,76 %), seguida de España (12,03 %), Inglaterra (9,15 %) y Brasil (9,04 %), con apenas un tercio de las opciones de Francia.

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Opta basa su modelo en más de 25 000 simulaciones que actualiza tras cada gol, considerando el rendimiento histórico y reciente de las selecciones, la fuerza de los rivales y las probabilidades de cada partido.

La candidatura de Francia se basa en su rendimiento actual: aún no ha perdido. Ha marcado al menos tres goles por partido y cuenta con Kylian Mbappé, autor de seis dianas en esta edición, que ya suma 18 en su carrera mundialista y se acerca al récord de Lionel Messi (19).

Ahora se preparan para enfrentar a Paraguay en octavos; el ganador chocará en cuartos con el vencedor del duelo Marruecos-Canadá.

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