Francia sufre una derrota aplastante ante Inglaterra en la final de consolación

Francia está perdiendo 0-4 al descanso en la final de consolación del Mundial ante una Inglaterra más incisiva.

Ousmane Dembélé arrancó en el banquillo francés, mientras que Jude Bellingham, Harry Kane y Anthony Gordon fueron suplentes en Inglaterra. El equipo de Thomas Tuchel empezó de forma ideal: Declan Rice marcó desde fuera del área en el minuto 3.

Inglaterra siguió presionando y Marcus Rashford falló un disparo a bocajarro que bloqueó la defensa francesa. Poco después, Cherki obligó a intervenir a Henderson. Inglaterra insistió y el 0-2 de Saka fue anulado por fuera de juego.

El 0-2 llegó cuando Rice sacó un córner perfecto y Ezri Konsa remató de cabeza al ángulo derecho. Kylian Mbappé, visiblemente desconcertado, aguardó el descanso para hidratarse en Miami. Justo tras la reanudación, Mbappé superó a Henderson, pero Marc Guéhi despejó el balón sobre la línea. Se señaló fuera de juego, aunque no era justo.

Maignan despejó un disparo de Rashford y, poco después, Saka aprovechó un pase del mismo jugador para hacer el 0-3. La defensa francesa volvió a mostrarse superada y el partido quedó sentenciado antes del descanso. Justo antes del descanso, Saka firmó el 0-4.