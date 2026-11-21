Cómo ver el Francia sub-17 vs Arabia Saudí sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 2 22 nov 2026 - 08:30

Francia sub-17 y Arabia Saudí sub-17 se enfrentan en el grupo D del Mundial sub-17 y llegan al encuentro en situaciones muy distintas.

Francia lidera el grupo D tras comenzar el torneo con una victoria por 3-1 ante Haití sub-17. Llega con impulso y buscará consolidar su posición en lo más alto.

Arabia Saudí, en cambio, ocupa el tercer puesto del grupo tras perder por 3-2 ante Uruguay sub-17 en su último partido. El resultado le obliga a sumar puntos para seguir con opciones.

La trayectoria reciente de Francia en las distintas competiciones ha sido irregular. Las victorias ante Luxemburgo y Armenia en la fase de clasificación para el Campeonato de Europa mostraron su potencial ofensivo, aunque la derrota frente a Italia sub-17 dejó claro que también tiene puntos débiles.

A Arabia Saudí le ha costado encontrar la regularidad a este nivel. Sus resultados en los últimos partidos del Mundial sub-17 reflejan que todavía busca el equilibrio adecuado entre solidez defensiva y peligro en ataque.

Para Francia, este partido supone una oportunidad de acercarse a las rondas eliminatorias. Para Arabia Saudí, el margen de error es cada vez menor.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Francia sub-17 vs Arabia Saudí sub-17.

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