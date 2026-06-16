Francia inició el Mundial 2026 con un valioso 3-1 sobre Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Con este triunfo, los “Gallos” se redimieron de la única derrota que habían sufrido ante los “Leones de Teranga” en el debut del Mundial 2002 (1-0) y sumaron sus primeros tres puntos.

Senegal dominó la primera parte y casi se adelantó en el 24’ con un contraataque de Jackson por la izquierda cuyo disparo raso golpeó el poste.

En el 31′ Sar disparó desde el borde del área y, en el 40′, Mané probó desde fuera del área, pero Maignan atrapó el balón.

En el 6’ de añadido, Sar remató alto un centro perfecto desde la izquierda y el primer tiempo acabó 0-0.

En la reanudación, Francia mostró otra cara y avisó en el 48 con un disparo de Doi que rozó el poste. La ocasión más peligrosa llegó en el 53: Olise recortó a Koulibaly y disparó raso, pero Mendy detuvo con valentía.

En el 57, Mbappé quedó solo tras un pase filtrado, pero Mendy volvió a salvar su arco. En el 60, Mbappé pidió penal tras una entrada sobre Mané; el VAR revisó la jugada, pero el árbitro ordenó seguir.

El 1-0 llegó en el 66: Olisee filtró un pase perfecto, Mbappé quedó solo y definió raso y cruzado ante Mendy.

En el 74, Doué probó desde la izquierda con un disparo potente, pero Mendy lo desvió a córner. El segundo llegó en el 82: el recién entrado Parkola se plantó solo ante Mendy y definió con un disparo raso.

En el 90+5, Senegal recortó con un gran recorte de M'Baye y un disparo que rozó Maignan.

La réplica francesa llegó al instante: Mbappé lanzó un obús desde fuera del área que Mendy no pudo detener, sentenciando el 3-1.

Ambos equipos comparten el complicado Grupo 9 con Noruega e Irak. Francia buscará confirmar su dominio ante Irak en la próxima jornada, mientras que Senegal intentará recuperarse frente a Noruega.