Francia: Rabiot saltará al campo contra Bélgica con el brazalete de capitán; la decisión sobre Maignan

Una noche de Nations League con una fuerte presencia del Milan. A las 20:45, en el estadio Rey Balduino de Bruselas, se disputará Bélgica-Francia, partido correspondiente a la segunda jornada del grupo u1o de la Liga A. Entre los distintos protagonistas también están Mike Maignan y Adrien Rabiot, ambos encaminados a repetir como titulares en las decisiones de Zidane.





Con la ausencia de Mbappé y la posible rotación, el centrocampista del Milan podría saltar al campo con el brazalete de capitán. En la nueva jerarquía de Francia, Dembélé representa el relevo de Mbappé, mientras que Koundè y el propio Rabiot figuran entre las principales alternativas.