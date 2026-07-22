En 2024 el Ministerio de Deportes francés encargó un informe para evaluar si el país podía organizar un Mundial. El resultado fue positivo, así que Le Parisien especula con que Francia se presente como candidata para la próxima fase final aún sin sede.

El Mundial 2030 se disputará en España, Portugal, Marruecos (con inauguración en Argentina, Paraguay y Uruguay), y el de 2034 en Arabia Saudí, por lo que Francia, de presentarse, no podría organizar el torneo antes de 2038, algo aún incierto. Como el Mundial 2030 se repartirá entre Europa, África y parte de Sudamérica, y el de 2034 será en Asia, en 2038 le correspondería a la CONCACAF, lo que favorece a Estados Unidos, que ya planea volver a ser anfitrión.

Por eso Francia debería esperar hasta 2042, cuando quizá se amplíe a 64 equipos y necesite un socio. Le Parisien menciona a Alemania como opción.

Francia organizó su último Mundial en 1998 y Alemania en 2006.

La última vez que Francia organizó un Mundial fue en 1998, cuando «Les Bleus», liderados por Zinedine Zidane, se alzaron con el título. El último gran torneo en Francia fue la Euro 2016, en la que la «Equipe Tricolore» quedó subcampeona.

El último torneo que organizó Alemania fue la Euro 2024, donde su selección cayó en cuartos de final. El Mundial de 2006, conocido como el «cuento de hadas del verano», sigue vivo en la memoria: Alemania terminó tercera.