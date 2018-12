Francescoli: “Hasta que no termine el Mundial de Clubes no negociaremos con el Madrid por Palacios”

Durante una entrevista concedida a TyC, Enzo Francescoli, Director General de River Plate, comentó que el club “millonario” no accederá a sentarse a negociar el traspaso de Exequiel Palacios con el Real Madrid “hasta que no termine el Mundial de Clubes”. El fichaje del jugador se concretará, si todo va como parece previsto, a partir del 23 de diciembre.

Cuestionado acerca de una presumible final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid, Francescoli explicó que ante “está el partido previo que nunca ha sido fácil y no va a ser fácil esta vez tampoco”, para luego añadir que “el Real Madrid no cambió mucho respecto a los últimos años. Tiene jugadores de renombre y muy importantes, jóvenes que han surgido del club. No creo en eso de cómo llega un equipo a un partido”.

En cuanto a las posibilidades ante un hipotético duelo ante el Real Madrid, Francescoli explicó que “River está en desventaja en cuanto a plantel y en cuanto a presupuesto, pero la realidad es que si nos tenemos que enfrentar con el Madrid, va a estar al 50%", sentenció en ‘TyC’.

Sobre la diferencia entre el fútbol europeo y el latinoamericano, Francescoli comentó que “antes los europeos sólo podían contar con dos o tres extranjeros, ahora pueden contar con más, así que la brecha se ha hecho más grande (..)Tenemos dos periodos de transferencias, permitimos que vengan a por nuestros jugadores, tenemos que mejorar. Son muchas cosas que deberíamos revisar en el fútbol argentino para poder acercarnos a los europeos. No es noticia que el presupuesto del Madrid son 700 millones de euros y River sólo llega a 100”, comentó Francescoli.