Francesco Guidolin, ex técnico de Alexis Sánchez: "Con Conte puede volver al Top 10 del mundo"

El ex DT del Udinese recordó los primeros años del chileno en el fútbol italiano y afirmó que su mejor posición en la cancha es de centrocampista.

En la antesala al duelo entre Inter de Milán y , que marcará el regreso de Alexis Sánchez a la después de ocho años, su ex técnico en el cuadro de Friuli, Francesco Guidolin, recordó el gran nivel que mostró el atacante chileno en su primera experiencia en Europa.

“Tengo un hermoso recuerdo de él también porque esa temporada, junto con la siguiente, fue increíble para el Udinese. Alexis anotó 12 goles y sirvió 10 asistencias formando una pareja devastadora con Totò Di Natale“, expresó en diálogo con Tuttosport.

"Hace nueve años, Sánchez era un niño muy talentoso y tenía mucha hambre, quería destacar, pero obviamente carecía de la experiencia que más tarde adquirió con el de Guardiola y el de Wenger, donde se expresó en la parte superior", agregó.

Y respecto a su llegada al elenco de Antonio Conte, el ahora comentarista aseguró que "Sánchez es el jugador que faltaba en el Inter porque es hábil entre líneas, sabe cómo saltar y crear superioridad. También sabe cómo hablar con sus compañeros de equipo como mediocampista. Es muy completo, pero debe regresar a su versión de hace dos años", indicó.

Y en función a cómo le podría ir en la escuadra lombarda, el exestratega indicó que “en el período entre Barcelona y los primeros años en el Arsenal, Sánchez se encontraba entre los diez mejores jugadores del mundo y con Conte puede volver a esos niveles”, afirmó.

"Alexis está en la cima de la madurez física y atlética, tiene 30 años, todavía espero grandes cosas de él y en él ha demostrado que todavía se siente bien. El Sánchez que conocí, con las experiencias que ha tenido a lo largo de los años, debería hacer grandes cosas en el Inter, incluso extraordinarias".

Mientras que en conversación con La Gazzetta dello Sport, Guidolin sostuvo que el puesto ideal del Niño Maravilla es "trequartista". "Lo fundamental es el rol que cumpla. Puede jugar de externo en un 4-3-3, puede jugar de primera punta, pero su puesto es el de trequartista, de 10. Cuando cambiamos el módulo colocándolo detrás de Di Natale en 3-5-1- 1 se volvió devastador. Se extendió por todo el frente, jugamos sin puntos de referencia. También es excelente en la fase de no posesión", explicó.

"No sé qué le pasó en , pero en Arsenal vi al jugador que quería ser el mejor del mundo. Siempre fue cercano y humilde, seguramente el dinero y el éxito no lo han cambiado. Había que frenarlo para que no entrenara tanto", añadió el DT, explicando que la sociedad con Di Natale se puede dar perfectamente con Romelu Lukaku.

"Con Di Natale siempre jugó con pelota a ras de suelo y con triangulaciones rápidas. Lukaku sabe dialogar con el balón pero también tiene poder físico. Si ambos aprovechan al máximo, son la pareja más igualada y más peligrosa de la liga", cerró.

Cabe recordar que en su primera aventura en el Viejo Continente, el nacido en Tocopilla marcó un total de 21 goles y otorgó 20 asistencias en los 112 partidos que disputó. Su etapa más fructífera la vivió en el último ciclo cuando clasificó con el Udine a la , y sus números le valieron dar el salto al Barcelona de Pep Guardiola.