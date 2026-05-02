Francesco Farioli supera el trauma del Ajax y se proclama campeón en su primera temporada con el FC Porto

En su debut como técnico del Porto, Francesco Farioli ganó la liga portuguesa. Elsábadovencieron 1-0 al Alverca, con lo que, a dos jornadas del final, Benfica y Sporting ya no pueden alcanzarlos.

Un año después de perder el título con el Ajax, Farioli sabía que un punto bastaba gracias al inesperado 2-2 del Benfica ante Famalicão.

Aun así, el nerviosismo se notó: el Porto creó poco y sufrió en cada llegada de Alverca.

A cinco minutos del descanso llegó el 1-0: Gabri Veiga centró desde la esquina y Jan Bednarek cabeceó al segundo palo.

En la segunda parte el guion no varió: el Porto controló el partido, contuvo los contraataques del Alverca y dispuso de ocasiones para sentenciar sin éxito.

El conjunto ‘dragón’ conservó la ventaja y puede celebrar su 31.º título luso, además de asegurar su plaza en la fase de grupos de la próxima Liga de Campeones.

La lucha por el segundo puesto, que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones, sigue abierta: si el Sporting vence el lunes al Vitória SC, igualará al Benfica, que por ahora es segundo y cuenta con mejor balance en los duelos directos.