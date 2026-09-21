Francesco Farioli recibe una oleada de críticas tras sus llamativas declaraciones sobre el arbitraje en torno al FC Porto-Benfica

Francesco Farioli ganó este domingo por 3-1 al Benfica y mantuvo el pleno de victorias del FC Porto. Aun así, recibió críticas. El entrenador del Benfica, Marco Silva, no quedó nada satisfecho con el comportamiento del técnico italiano.

El exentrenador del Ajax hizo comentarios previos sobre el arbitraje portugués y a Silva no le sentaron nada bien. Farioli afirmó que en el apartado arbitral ocurrían «cosas extrañas» en los partidos entre Porto y Benfica.

El defensa del Benfica Clément Lenglet vio ya en la primera parte su segunda tarjeta amarilla y tuvo que abandonar el campo antes de tiempo. «En cuanto a la tarjeta roja, no voy a hacer comentarios. Si el club tiene algo que decir sobre el partido, creo que debe hacerlo», dijo el exentrenador de Fulham y Everton.

Aun así, sí se refirió a las declaraciones de su homólogo del FC Porto. Según el portugués, Farioli hizo esos comentarios para influir en el árbitro.

«No sé si podré aguantar esto hasta el final de la temporada. Vengo de una cultura diferente, pero aquí, por desgracia, es posible influir en los árbitros antes de los partidos, después de los partidos, durante la semana, de cualquier manera imaginable, y a veces incluso funciona. En la Premier League eso no ocurre», señaló el portugués de 49 años.

Silva no quiso seguir hablando del asunto. «Creo que Farioli viene después, así que yo diría: aprovechad vuestra oportunidad y hacedle la pregunta. Ayer habló, la semana pasada no hizo más que hablar de “cosas extrañas”, así que podéis sumaros a la conversación, porque naturalmente eso os gusta», dijo con evidente agitación.

Acto seguido, efectivamente le preguntaron a Farioli si lo que sucede en Portugal es diferente a lo que pasa en Inglaterra. «No sé nada de eso, porque nunca he trabajado en la Premier League», respondió el italiano. «Creo que lo que dije la semana pasada se basaba en mis sensaciones. Y como ya dije: creo que esta noche no ha pasado nada extraño, todo ha transcurrido bien».