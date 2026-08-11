El FC Porto se ha puesto en contacto con el entorno de Santiago Gimenez, según informa Fabrizio Romano. El delantero mexicano de 25 años parece estar afrontando sus últimas semanas en el AC Milan.

Gimenez tiene contrato con el Milan hasta mediados de 2029, pero no parece que vaya a cumplirlo.

El gigante italiano pagó a comienzos de 2025 más de 30 millones de euros al Feyenoord para fichar a Gimenez. Según Transfermarkt, su valor ha caído ya hasta los 18 millones de euros.

En 37 partidos oficiales con el Milan, Gimenez ha firmado 7 goles y 6 asistencias. Tampoco la llegada de Rúben Amorim parece cambiar su situación.

Tras el Mundial, Gimenez sufrió una lesión de tobillo, por lo que todavía no ha jugado ni un minuto durante la pretemporada.

El Porto quiere ofrecer una salida a Gimenez. Francesco Farioli está convencido de que el delantero puede recuperar su mejor versión.

El propio Gimenez está deseando completar el traspaso. Eso sí, primero ambos clubes tendrán que llegar a un acuerdo.