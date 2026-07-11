Francesco Farioli quiere fichar a una gran estrella del Feyenoord para el FC Porto

El FC Porto planea contactar al Feyenoord para fichar a In-beom Hwang, según el diario portugués «Record». El centrocampista surcoreano destacó en el Mundial 2026.

El centrocampista, de 29 años, tiene contrato con el Feyenoord hasta 2028 y, según Transfermarkt, vale 7 millones de euros.

Francesco Farioli, técnico del Oporto, lo conoce de la Eredivisie y los ojeadores del campeón luso se mostraron convencidos tras la fase de grupos del Mundial.

Hwang brilló en el debut surcoreano: marcó un gol y dio una asistencia en el 2-1 ante República Checa.

Si el Oporto se muestra decidido a ficharlo, deberá llegar a un acuerdo con el Feyenoord, que en 2024 pagó unos 7 millones de euros al Estrella Roja de Belgrado por su traspaso.

El club holandés está dispuesto a vender si llega la oferta correcta.

Hasta ahora ha jugado 54 partidos con el Feyenoord, en los que ha marcado cuatro goles y dado ocho asistencias.