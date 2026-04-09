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FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Bart DHanis

Traducido por

Francesco Farioli no consigue la victoria con el FC Porto tras un autogol realmente extraño

FC Oporto vs Nottingham Forest
FC Oporto
Nottingham Forest
Europa League

El jueves por la noche, Francesco Farioli y el Porto empataron 1-1 en casa ante el Nottingham Forest. La vuelta se jugará el próximo jueves en Inglaterra.

A los 60 segundos el Porto pudo adelantarse: Moffi quedó solo en el área, pero su disparo lo detuvo Ortega.

Poco después, un taconazo de Pablo Rosario habilitó a Gabri Viega, cuyo centro lo remató William Gomes al segundo palo para el 1-0.

La alegría duró poco: dos minutos después, el lateral Martim Fernandes, al intentar devolver el balón al portero desde 40 metros, lo envió con tanta fuerza que sorprendió a su propio guardameta: 1-1.


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Para colmo, se lesionó cinco minutos después y lo reemplazó Alberto Costa.

En la segunda parte ambos equipos crearon ocasiones. El Nottingham pareció adelantarse con un gol de Igor Jesus, anulado por falta sobre Diogo Costa.

Tras la anulación, el Porto se lanzó en busca de la victoria: un disparo de Gomes lo desvió Ortega y otro de Froholdt se marchó fuera por poco. Al final, todo fue en vano.

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