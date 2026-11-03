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El entrenador del Oporto, Francesco Farioli, ha pedido a su equipo la máxima determinación de cara a un trascendental duelo de Champions League contra el Nápoles. Pese a su dominio en la competición nacional, el gigante portugués todavía busca sus primeros puntos en Europa, por lo que esta «partida de ajedrez» ante el Nápoles supone un momento decisivo en su campaña.

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Farioli no se deja intimidar por el prestigio del Napoli

Farioli ha advertido de que no hay un favorito claro antes de que el Porto reciba al Napoli en un duelo decisivo de la cuarta jornada de la Champions League. El técnico italiano, que ha convertido al Porto en una potencia en su liga, reconoció la fortaleza de un rival que se ha consolidado como un habitual del fútbol europeo bajo las órdenes de Massimiliano Allegri. Aunque el Napoli puede llegar con algunas dudas sobre el estado físico de sus jugadores, Farioli insiste en que la calidad individual del conjunto italiano sigue siendo una amenaza que exige la máxima concentración de los suyos en el Estadio do Dragao.

«En un partido así, es difícil hablar de favoritos. El Napoli tiene calidad incluso con algunas bajas; es un equipo fuerte y competitivo. Pero nosotros también lo somos. Ha ganado dos scudetti en los últimos años y aprovecharemos nuestras oportunidades para hacer un gran partido. Queremos salir al campo con mucha determinación», afirmó Farioli, según recoge TuttoMercatoWeb.

«En cuanto a las lesiones, intentamos averiguar quiénes podrían ser sus titulares y estaremos preparados. Sin embargo, pensamos más en nuestra alineación que en la suya. Nosotros también tenemos bajas y necesitamos encontrar soluciones adecuadas. Será una partida de ajedrez; cada vez que se mueva una pieza, habrá que hacer ajustes.

Las raíces italianas y la influencia de Allegri

Farioli, uno de los entrenadores jóvenes mejor considerados del fútbol europeo, ha seguido una trayectoria poco convencional: encontró el éxito en Turquía, Francia y Portugal antes de un regreso de gran repercusión a su país natal. Pese a su creciente prestigio en el extranjero, mantiene un estrecho vínculo con los principios del fútbol italiano y citó a Allegri como una influencia fundamental en su desarrollo profesional. Farioli elogió la calidad de los entrenadores italianos y destacó tanto a figuras experimentadas como a técnicos emergentes que siguen ampliando los límites tácticos del juego.

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«He tenido la suerte de viajar a muchos países y de encontrar clubes que me dieron la oportunidad de empezar hace seis o siete años, y otros que, más recientemente, me permitieron vivir experiencias de alto nivel en Europa. El año pasado ganamos, algo importante para jugadores y entrenadores. Más que valorar lo que todavía no he conseguido, valoro con gran gratitud mi experiencia hasta ahora y a quienes me dieron esta oportunidad», explicó.

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«Ya hay muchas caras nuevas en Italia y, en cualquier caso, los veteranos son todos entrenadores de gran calidad y experiencia que han aportado y siguen aportando mucho al fútbol italiano. Hay mil ejemplos, como mi amigo Alvini. Vivimos a pocos kilómetros el uno del otro y, pese a haber llegado tarde a la Serie A, lo está haciendo muy bien y sorprendiendo a todos. También hay otros entrenadores experimentados, como Allegri, toscano como nosotros, que es uno de los grandes referentes del fútbol italiano».

El análisis de Farioli de los datos de xG del Napoli

Farioli también se detuvo a analizar las estadísticas del Napoli y sugirió que sus últimos resultados quizá no reflejen del todo la calidad de sus actuaciones. Basándose en los goles esperados (xG), sostuvo que el conjunto italiano sigue siendo uno de los equipos con mayor capacidad para generar ocasiones en Europa.

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«Si miras los xG, ves que la producción ofensiva del Napoli es de un nivel alto. Es un equipo que genera mucho, pero algunos resultados no han reflejado su rendimiento. A nosotros también nos ha pasado en la Champions League. Así es el fútbol. Lo que importa es el rendimiento, aunque sabemos que el resultado es el juez supremo», añadió el entrenador del Porto.

La filosofía del Porto y la búsqueda de puntos

De cara al partido, Farioli está decidido a mantener la identidad que ha imprimido al Porto durante sus 60 encuentros al frente del equipo. Descartó un planteamiento conservador e insistió en que los suyos mantendrán su presión alta y buscarán tener la posesión de forma controlada.

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«Mi objetivo es llegar al ataque y marcar. Llevo aquí 60 partidos; hemos crecido, llevamos el balón y construimos el juego. Mañana seremos el Porto de siempre, también con la presión adecuada. El equilibrio marcará la diferencia; hay que tomar la decisión correcta en los momentos decisivos del partido. Por nuestra parte, queremos hacerlo bien para empezar a sumar puntos en la Champions League, y jugar en casa nos da la oportunidad de transmitir un poco más de energía», concluyó Farioli.