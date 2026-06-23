Tras la salida de Óscar García, Erik Heijblok y Liam Helsloot dejan el Ajax, según Voetbal International, para fichar de inmediato por el Porto.

Heijblok era entrenador de porteros del primer equipo desde 2024 y antes trabajó con el Jong Ajax y varias categorías inferiores. Tras once años en el club, deja Ámsterdam.

Helsloot, analista de vídeo en el club desde 2022, también se marcha al Oporto para reencontrarse con Farioli.

Ambos ya trabajaron con el técnico italiano en la 2024/25, cuando el Ajax quedó segundo en la Eredivisie y se consolidó su relación profesional.

Al final de ese curso Farioli dejó el Ajax por discrepancias con la directiva. En su primera temporada en el Oporto conquistó el título liguero. Con Heijblok y Helsloot recupera a dos colaboradores de confianza.

No son los únicos holandeses en el club: Dave Vos, ex del Ajax, es asistente técnico, y la temporada pasada también estaban Pablo Rosario y Luuk de Jong.