Francesco Farioli describe su vínculo con el Ajax

Francesco Farioli habla con respeto del PSV antes del enfrentamiento del martes en la fase de liga de la Champions League. El entrenador del FC Porto también se refiere a su breve etapa en el Ajax.

«El PSV ha sido campeón de liga tres veces seguidas, así que merece respeto. Pero, con el apoyo de nuestros aficionados, podemos ganar», afirmó Farioli con determinación este lunes en una rueda de prensa previa a la visita del PSV a Portugal.

«Conocemos las cualidades del PSV porque hemos analizado bien sus partidos. Sus cifras son impresionantes. Marcó más de cien goles en la Eredivisie durante tres años consecutivos y el año pasado fue campeón con casi veinte puntos de ventaja. Así que no hay dudas sobre sus cualidades», advirtió el técnico italiano para evitar que se subestime al rival del martes.

Farioli subraya que su pasado en el Ajax no influye en la preparación del encuentro con el PSV. «El pasado es el pasado. Ahora estoy en otro club y ellos tienen muchos jugadores nuevos», señaló el entrenador, que ganó dos veces al PSV durante su etapa en el Ajax.

El entrenador del Porto guarda buenos recuerdos de su temporada en el Ajax pese a no haber conquistado el título de liga. «Fue la primera vez que trabajé en un auténtico club grande. Tenía una buena relación con la gente del Ajax y con la directiva. Y esas amistades perduran».

Farioli se medirá, por tanto, el martes a Bosz, que también trabajó brevemente en el Ajax. «Todos sus equipos tienen un estilo de juego reconocible. Juegan al ataque y con mucha intensidad», dijo en elogio al técnico del PSV.

El Porto perdió en la Champions League ante el Manchester City (0-2) y el Real Betis (3-2). El PSV sumó un punto ante el Shakhtar Donetsk (1-1) y perdió por la mínima, 1-0, en el campo del RB Leipzig.