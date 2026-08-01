Francesco Farioli conquista su segundo título como entrenador del FC Porto en el debut de Hwang In-beom

Francesco Farioli ya tiene su segundo título como entrenador del FC Porto. Os Dragões ganó la Supercopa de Portugal a costa del SCU Torreense, equipo de Segunda, que la temporada pasada conquistó de forma sensacional la copa nacional. Victor Froholdt marcó la diferencia: 1-0.

En el once inicial del campeón de liga, el Porto, Farioli había reservado un sitio, entre otros, para el mediocentro Pablo Rosario. Hwang In-beom, llegado desde el Feyenoord, comenzó en el banquillo e hizo su debut oficial a falta de un cuarto de hora para el final.

El Porto fue, como se esperaba, el equipo dominante, aunque tardó un poco en llegar la primera gran ocasión fallada. William Gomes disparó por encima del larguero en una posición muy favorable en el segundo palo.

En el minuto 38 llegó finalmente el primer y, por tanto, único gol del partido. El extremo izquierdo Pepê se fue hacia dentro y puso el balón perfecto a la cabeza de Froholdt, que no dio opción al guardameta Adriel: 1-0.

A pesar de la diferencia de calidad, Torreense logró convertirlo en un partido de verdad. El Porto creó muy poco tras el descanso, pero finalmente supo defender su ventaja hasta el final.

Así, el Porto puede centrarse con buenas sensaciones en el inicio de la liga, el próximo domingo en casa contra el Alverca. Torreense puede esperar la fase de liga de la Europa League.

El equipo revelación, por cierto, terminó la pasada temporada con mal sabor de boca. Tras la final de copa ganada ante el Sporting de Portugal (1-2), llegó la vuelta del playoff de ascenso. Después del 0-0 en casa contra el Casa Pia, todo salió mal en la vuelta (2-0). De este modo, Torreense tendrá que volver a centrarse en el ascenso.