Rodrigo Mora está en el punto de mira de la AS Roma, informa Sky Italia. El conjunto italiano ha presentado una oferta de 45 millones de euros más bonus y espera hacerse así con el fichaje de la gran promesa (19) del FC Porto.

Mora también interesa al Galatasaray, además de la Roma, aunque el club turco parece apostar por una cesión. Los italianos quieren incorporar a Mora en propiedad, por lo que ahora son considerados los favoritos para lograr su firma.

En la Roma saben que Mora rinde mejor como mediapunta puro, una posición para la que normalmente no hay sitio en el sistema 3-4-2-1 del entrenador Gian Piero Gasperini.

Sin embargo, Gasperini y su cuerpo técnico están convencidos de que Mora, diestro, también puede desenvolverse algo más abierto sobre el campo como uno de los dos mediapuntas por detrás del delantero.

Mora debutó con 15 años, 8 meses y 10 días como el jugador más joven de la historia del fútbol portugués. Desde entonces ha disputado 79 partidos con el Porto, al que ha aportado 16 goles y 6 asistencias.

La temporada pasada, el entrenador Francesco Farioli hizo participar a Mora en 44 partidos, 28 de ellos en la Liga Portugal. En exactamente la mitad de esos encuentros, el talentoso futbolista fue titular.

Mora tiene contrato con el Porto hasta mediados de 2030, con una cláusula de rescisión fijada en 70 millones de euros. Sin embargo, el vigente campeón de Portugal está dispuesto a negociar.

Se espera que la primera oferta de la Roma sea insuficiente, aunque por ahora se desconoce hasta qué punto está dispuesto a rebajar sus pretensiones el Porto y si la Roma estaría dispuesta a pagar esa cantidad.

Gasperini lleva ya meses esperando a un nuevo extremo. La Roma estuvo cerca este verano de incorporar a Mason Greenwood y Crysencio Summerville, que finalmente optaron por Fenerbahçe y Al-Hilal, respectivamente.