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Kylian Mbappe Ballon d'Or GFX HIC 1-1GOAL
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

France Football revela las cifras: 28 puntos privaron a Mbappé del Balón de Oro

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
Barcelona vs Alavés
Barcelona
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Racing Santander vs Real Madrid
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La competencia entre Kane y Mbappé registró la cuarta diferencia más ajustada en la historia del premio

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La revista francesa "France Football" reveló la noche de este viernes los puntos que obtuvieron los candidatos al Balón de Oro, galardón con el que fue coronado el astro del Bayern de Múnich, Harry Kane, el pasado lunes en la capital británica, Londres.

El delantero inglés sumó 1055 puntos, aventajando por solo 28 puntos al francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, que ocupó el segundo lugar con 1027 puntos, según los resultados finales de la votación.

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El español Lamine Yamal, estrella del Barcelona, se situó en el tercer lugar con 881 puntos, seguido de su compatriota Rodri con 726 puntos, y después del argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, con 612 puntos.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, ocupó el sexto lugar con 541 puntos, seguido de su compañero, el francés Ousmane Dembélé, con 418 puntos, y después del noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 378 puntos.

El francés Michael Olise, jugador del Bayern de Múnich, se situó en el noveno lugar con 296 puntos, mientras que el español Fabián Ruiz, jugador del París Saint-Germain, quedó décimo con 201 puntos.

Kane encabezó la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid, y Yamal siguió confirmando su posición entre los talentos más destacados del fútbol mundial.

Kvaratskhelia también desempeñó un papel destacado en la coronación del París Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, mientras que Haaland continuó su esplendor con el Manchester City, y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern de Múnich.

En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y después 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.

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