Fran García, en Goal: "En el Castilla ya veía sobrado a Vinicius"

Tras cerca de una década (2013-2021) perteneciendo al Real Madrid, Fran García (Bolaños de Calatrava, 21 años) se marchó en verano al Rayo Vallecano, con el que, cedido, había ascendido a Primera en la 2020-21. Hoy (21:00 horas, Movistar LaLiga) visita la que siempre considerará su casa, el Santiago Bernabéu.

En medio de un ambiente familiar en la ciudad deportiva vallecana, mientras Luca Zidane y Dimitrievski se apuestan desayunos en un juego de pases y controles, y Falcao sale al encuentro de algunos fans que esperan una foto con él, el lateral izquierdo, fanático del sushi, charla con Goal de una noche que no olvidará.

¿Cómo se dice adiós a tanto tiempo en un club?

Lo tomé como un reto personal, era un buen momento para crecer, dar un paso al frente. Tenía varias opciones, pero por cómo soy, que me gusta mucho la cercanía de mi gente, decidí quedarme en el Rayo porque llevaba seis o siete años en Madrid y era el mejor sitio para seguir creciendo.

¿Recuerda algún momento puntual de su despedida?

Fue una temporada bastante atípica porque nos fuimos a principios de marzo. No nos pudimos despedir porque era ya todo tema coronavirus, con separación. Desde casa iba charlando con compañeros, a ver qué iban a hacer ellos, y nos fuimos de vacaciones el grupo que teníamos desde Juvenil, así que esos días aproveché también para saber qué es de cada uno. Esa es la etapa a recordar de ese verano en el que cada uno iniciaba su vuelo individualmente.

Viviéndolo desde dentro, ¿qué tiene de único el Rayo?

Su gente, que es lo que alza y hace especial al Rayo, lo que le da la imagen que tiene. Cada una de las personas que está dentro y que lo rodean, también aficionados, con una masa social muy grande: ese es el poder del Rayo. Toda la gente que mueve, el sentimiento con el que esas personas lo levantan. Siempre se ha dicho eso, que tiene una afición espectacular, y he tenido el placer de comprobar que todos y cada uno dentro, desde las personas de la limpieza hasta la directiva, forman un grupo increíble.

Y es un club con mucha historia. Lo sabía de compañeros que habían salido recientemente del Real Madrid, como De Frutos, que decidió dar ese primer paso aquí. Estoy contento, no podría haber salido de mejor manera.

"¿Ganar al Madrid? Podemos hacerle daño a cualquier equipo de Primera"

Después de un arranque así de prometedor, ¿el vestuario se conforma con la permanencia o hay licencia para soñar?

En las primeras jornadas hubiera dicho que había que ser realista y que el objetivo era la permanencia, pero pasados 12 partidos creo que se puede aspirar a algo más, siempre teniendo los pies en el suelo; eso no se puede perder porque el Rayo es humilde y la gente que está dentro, también.

¿Cómo les tiene así de motivados Iraola, uno de los entrenadores de moda?

Es su forma de llegar a nosotros, de decir lo que quiere y ser claro. Cuando a un jugador le dices las cosas claras, intenta hacer eso al 200%. La ideología que tenemos es un juego atractivo, vistoso, alegre… No es de ahora, sino de siempre, en el Rayo. Se le denominaba Matagigantes, pero este año estamos haciéndolo todavía mayor.

Ahora que dice lo de Matagigantes, vienen de ganar al Barcelona. Siendo rayista y madridista, ¿fue su noche más especial?

Si juntamos las dos cosas se hace un buen combo para señalar ese día como especial, pero tengo muchos. Cada día en Vallecas es único por el ambiente, el aliento que te da la gente y que necesitas para salir aún con más fuerza. Somos un equipo muy fuerte en casa y la afición y la gente que nos apoya desde fuera tienen mucho que ver.

¿Ve al Rayo dando la campanada en el Bernabéu?

Sí, por qué no. El equipo llega en una buena dinámica, con ganas. Hay que ser realistas, es un partido complicado, pero también bonito, que se puede hacer de tú a tú porque el Rayo puede hacerle daño a cualquier equipo de Primera.

"Le daría el Balón de Oro a Benzema"

Coincidió con Vinicius en el Castilla. ¿Se imaginaba su nivel actual?

Sí, sí. Lo veía, puf, sobrado. Hizo cuatro partidos con nosotros en Segunda B y se notaba una diferencia abismal. Era como, puf, cuando quiera va a llegar a… no tiene límite. En cada partido te dejaba un detalle. Con palabras es complicado definirlo. De hecho, al poco tiempo subió al primer equipo y se hizo un hueco. Fue su temporada marcando diferencias, se le tachó y criticó mucho pero tenía 18 años y margen de mejora, y ahora lo está demostrando.

¿Qué pensaba, usted que le ha visto entrenar, cuando le criticaban?

Con nosotros dejó un reflejo de lo que podía hacer y llegar a conseguir, con cuatro goles en cinco partidos, hasta de falta. No era un espejismo, porque puedes hacer uno o incluso dos, pero cuatro... Hacía barbaridades con nosotros, así que no me pilla de sorpresa que haya terminado de romper.

También compartió césped con Benzema. ¿Le daría el Balón de Oro?

Cada uno tiene una opinión diferente, pero yo le he tenido cerca y para mí, digo lo mismo que con Vini, es diferencial. No depende de mí, pero si tengo que tirar para casa, obviamente sí.

"Falcao te remata hasta una lavadora, es una persona 10"

Otro delantero top es Falcao. ¿Le sorprendió su fichaje?

Me sorprendió porque no ando muy puesto en quién viene y quién no en redes sociales, voy un poco a mi aire. Pero cuando se empezó a hablar aquí pregunté, me dijeron que Falcao y dije "Hostia, ¡yo he crecido viéndole jugar!".

¿Cómo es en las distancias cortas?

Te puede enseñar mucho, dar muchos consejos de cómo quiere el balón, cómo te lo puede pedir… Es un delantero que te remata cualquier cosa: si le pones una lavadora, te la remata. Siempre se agradece poder aprender de un grande. Como persona, en el trato, es una maravilla, un 10. Conmigo desde el primer día se ha portado siempre de 10, como si fuera otro chaval.

Usted es el jugador, con Catena, con más minutos de este genial Rayo. ¿Mira, aunque sea de reojo, a ese derecho de tanteo que se reservó el Real Madrid?

Lo escuchas o puedes tenerlo en mente porque te lo dicen, pero tengo que tener la cabeza fría, hacer las cosas como las estoy haciendo, lo mejor posible tanto para el equipo como para mí, prolongar este nivel óptimo lo máximo posible. Y con el tiempo ya se verá lo que pasa. Pertenezco al Rayo, sigo jugando aquí y voy a dar lo mejor de mí para que el este club esté donde se merece.

¿Y cómo mira a España, siendo Luis Enrique un técnico que apuesta tanto por los jóvenes?

Más o menos lo mismo: la Selección es un premio al trabajo diario, al buen hacer con tu equipo. No depende sólo de mí, sino de mucha gente. Mientras siga haciendo las cosas bien y mantenga el nivel el mayor tiempo posible, será bueno tanto para el equipo como para mí.

Nos han dicho que es un amante del sushi... y hasta un especialista...

Me lo enseñó el padre de una expareja y ahora tengo hasta una carta, aunque tanto como especialista... (risas). Me gusta hacerlo y comerlo en su justa medida, siempre voy a los mismos sitios.

Pues si marca tiene que celebrarlo haciendo el gesto de los palillos...

¡Hecho! (risas)