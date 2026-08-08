Fracaso inminente: el Barcelona prepara dos fichajes con el presupuesto de "Álvarez"

El tropiezo del Barcelona a la hora de cerrar el fichaje de Julián Álvarez podría empujar al club catalán a cambiar sus prioridades en el mercado de fichajes.

Según el periodista Víctor Navarro, el Barcelona estudia la posibilidad de fichar a Aymeric Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, para compensar la inminente marcha de Ronald Araújo al Liverpool en calidad de cedido, en un momento en el que el director deportivo Deco ha comenzado a analizar la posibilidad de moverse para incorporar al defensa español.

Este plan cobra especial importancia para el presupuesto del Barcelona, ya que el informe señala que, en caso de que el club decida no fichar a Álvarez del Atlético de Madrid, el dinero que estaba destinado a esa operación podría dirigirse hacia el fichaje de Rodri, estrella del Manchester City, junto a un nuevo defensa: Laporte.

El Barça ve en Laporte una opción adecuada para reforzar la línea defensiva. Además, el defensa español ofreció un rendimiento destacado con la selección de su país durante el Mundial 2026 y fue uno de los elementos importantes en la conquista del título por parte de España, además de haber formado una exitosa asociación con Pau Cubarsí en la línea defensiva, lo que lo convierte en una opción idónea para el equipo de Hansi Flick.

Y más allá de la identidad del defensa que se incorpore al equipo, Flick también tiene previsto contar con el talento de la cantera del Barcelona Álvaro Cortés durante la próxima temporada.

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