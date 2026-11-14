Fracaso de Argentina en su primer partido sin Messi: Scaloni cae ante Uruguay con un autogol de Balerdi, de la Roma. La Bombonera, medio vacía; Walter Samuel se despide de la Albiceleste

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La nueva era de la selección argentina sin Lionel Messi empieza mal. En La Bombonera de Buenos Aires, medio vacía para la ocasión, Argentina pierde el amistoso contra Uruguay en el primer partido del equipo de Scaloni tras la retirada de Lionel Messi de la selección argentina.

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Tras la renovación del seleccionador hasta 2030 y la marcha de su colaborador de confianza Walter Samuel, que emprenderá su carrera como entrenador en solitario, se esperaba un comienzo distinto de Argentina, que sin embargo tropezó de entrada ante sus rivales, dirigidos por el exjugador del Inter Forlan.

Con el dorsal número 10, que dejó libre Messi y que no se asignó en esta ocasión, Scaloni apostó por el tridente formado por Nico Paz, Julian Álvarez y Thiago Almada.

Estas fueron las alineaciones titulares del partido.

Argentina (4-3-3): Rulli; Montiel, Balerdi, Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, Palacios; Paz, Álvarez, Almada.

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Uruguay (4-2-3-1): Fiermarin; Varela, R. Araújo, Olivera, Piquerez; Torreira, Bentancur; Canobbio, De Arrascaeta, M. Araújo; Núñez.

El partido, que terminó 1-2, lo decidió un gol de Maxi Araujo en el minuto 53, después del desafortunado gol en propia puerta de Leonardo Balerdi en el 48. De nada sirvió el gol de Julian Alvarez en el 73. Con Lautaro Martinez lesionado, Paz del Como y Balerdi de la Roma jugaron 90 minutos. También en la Roma, Matias Soulé jugó toda la segunda parte. En cambio, no saltaron al campo Troilo, Perrone, Mastantuono, Simeone y Castro.