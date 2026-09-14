La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la designación del argentino Marcelo Gallardo, exdirector técnico del River Plate, como entrenador de la selección de Ecuador, en un movimiento con el que el equipo busca recuperar el equilibrio y abrir una nueva etapa de cara al próximo periodo.

Según lo anunciado por el presidente de la Federación Ecuatoriana, Francisco Egas, a través de un vídeo publicado en las redes sociales, Gallardo fue elegido por los grandes logros que ha conseguido a lo largo de su trayectoria como entrenador, y declaró: "Hemos traído a Marcelo Gallardo por lo que ha conseguido, pero antes que nada por lo que representa. Bienvenido a Ecuador, Marcelo".

Gallardo tiene 50 años y es considerado el entrenador más exitoso en la historia del River Plate, tras haber conducido al equipo a la conquista de 14 títulos, entre ellos dos en la Copa Libertadores, además de un título en la Copa Sudamericana.

El entrenador argentino había dejado el River Plate el pasado febrero, después de haber forjado una destacada trayectoria con el club, en el que también tuvo su debut profesional como jugador en el año 1993.

Dirigir a Ecuador representa la primera experiencia de Gallardo al frente de una selección nacional, después de que sus anteriores experiencias como entrenador se limitaran a los clubes, y sucede en el cargo de director técnico a su compatriota Sebastián Beccacece.

La designación de Gallardo llega en medio del deseo de Ecuador de superar la decepción de la eliminación de la competición del Mundial 2026, tras su derrota ante México por dos goles a cero en la ronda de los 32 de la clasificación.

Gallardo, que jugó en el mediocampo del Mónaco y el París Saint-Germain, ya había vivido una breve experiencia como entrenador con el club saudí Al-Ittihad, antes de regresar a dirigir al River Plate y, posteriormente, dar el salto a su primer desafío a nivel de selecciones con Ecuador.