El Manchester City recibió un nuevo golpe en sus esfuerzos por recurrir la condena por 114 de las 115 infracciones que le imputó la Premier League, después de que varios informes revelaran que las pruebas que el club presentó anteriormente ante la UEFA podrían contradecir uno de los ejes principales de su defensa.

El Manchester City fue declarado culpable la semana pasada de cometer 114 infracciones relacionadas con el periodo comprendido entre 2009 y 2018, en el caso en el que la Premier League acusó al club de utilizar acuerdos de patrocinio «ficticios» para inflar sus ingresos en cerca de 900 millones de libras esterlinas.

Pese al fallo condenatorio, el Manchester City mantiene su inocencia y niega haber cometido infracción alguna, al asegurar que posee «pruebas concluyentes» capaces de demostrar la validez de su posición.

Está previsto que una comisión independiente formada por tres personas examine el recurso del club, y que la decisión se dicte antes de que termine el año.

Próximos partidos LIV Premier League 11:30 MCI

Uno de los ejes más destacados de la defensa del Manchester City consiste en sostener que los acuerdos de patrocinio en disputa eran legítimos, y que los fondos procedían del Gobierno de los Emiratos y no de los propietarios del club a través del grupo Abu Dhabi United Group for Investment «ADUG».

Los reglamentos de la Premier League permiten que entidades propiedad de Estados patrocinen a los clubes, lo que podría respaldar la posición del City en el caso y demostrar —según su argumento— que el Abu Dhabi United Group no estuvo detrás de acuerdos de patrocinio ilícitos.

Sin embargo, esta defensa sufrió un nuevo revés después de que informes anteriores revelaran que la compañía Etihad Airways, principal patrocinador del Manchester City, comunicó en 2015 al Departamento de Comercio, Transporte y Asuntos Exteriores de Estados Unidos que los informes que hablaban de que el Gobierno de los Emiratos asumía los costes de los acuerdos de patrocinio eran «falsos», durante una investigación relativa a las aerolíneas propiedad de Estados.

Pruebas que el City presentó a la UEFA

Según el diario «Times», las pruebas que el Manchester City presentó a la UEFA hace más de seis años podrían complicar aún más la situación del club en su recurso contra las acusaciones de acuerdos de patrocinio «ficticios».

El diario informó de que el City comunicó a la UEFA que dos pagos de 15 millones de libras esterlinas cada uno, transferidos en 2012 y 2013, fueron abonados por Jaber Mohamed, director general de la corte del príncipe heredero de los Emiratos.

Sin embargo, los informes señalan que el Manchester City no comunicó a la UEFA las pruebas que vinculan a Jaber Mohamed con la corte del príncipe heredero, y se limitó a afirmar que «el pago se realizó por orden del Abu Dhabi United Group for Investment».

Según lo recogido en los informes, los dos pagos debían haber sido abonados por «Etisalat», una de las empresas patrocinadoras del Manchester City, en la que el Estado de los Emiratos posee la participación mayoritaria.

Esto ocurre en un momento en el que la defensa del City se apoya en que fue el Gobierno de los Emiratos quien financió los acuerdos de patrocinio objeto de acusación, lo que plantea interrogantes sobre el hecho de que no se comunicara esta versión a la UEFA en las pruebas que el club presentó hace años.

El testimonio de Etihad provoca otra crisis

Estos acontecimientos no son el primer golpe que recibe la defensa del Manchester City, después de que anteriormente aparecieran pruebas relacionadas con la compañía Etihad Airways.

En 2015, la empresa propiedad del Gobierno de los Emiratos presentó declaraciones ante el Departamento de Comercio, Transporte y Asuntos Exteriores de Estados Unidos, durante una investigación sobre las aerolíneas propiedad de Estados, en las que negó la veracidad de las afirmaciones de que el Gobierno financiaba los acuerdos de patrocinio.

La compañía declaró entonces en un comunicado que su propiedad estatal existe desde su fundación, y que en ningún momento recibió apoyo financiero del Gobierno de Abu Dhabi, aclarando que su financiación procedió de una combinación de capital y préstamos aportados por los accionistas y de préstamos comerciales.

Añadió que el capital de los accionistas y los préstamos no se consideran apoyo financiero según ninguna definición aplicable, sino que representan los medios de inversión del Gobierno de Abu Dhabi en un modelo comercial exitoso.