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Khaled Mahmoud

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Fozinia suscita polémica: a los portugueses no les va a gustar mi opinión

Argentina vs Cabo Verde
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El portero de Cabo Verde revela la curiosa historia detrás de su nombre antes del partido contra Argentina.

Josimar Díaz, portero de Cabo Verde, reveló una anécdota sobre su nombre: su padre quería llamarlo Jorge Valdano, pero trámites administrativos lo cambiaron a Josimar, en honor al futbolista brasileño.

En declaraciones a ESPN, el veterano portero explicó que su padre quería llamarlo Jorge Valdano, en honor al delantero argentino campeón del Mundial 1986, pero trámites administrativos obligaron a registrarlo como «Josimar», nombre del exfutbolista brasileño.

Fozinha relató: «Nací en 1986, durante el Mundial, y mi padre quería registrarme como Valdano, que entonces brillaba en el Real Madrid y con la selección argentina».

Sin embargo, como mi padre estaba haciendo el servicio militar, las autoridades rechazaron el nombre y optó por Josimar, en honor al fútbol brasileño que tanto admiraba la familia.

Sobre el próximo duelo con Argentina, Fozinha habló de Lionel Messi, su rival directo, y lo describió como un jugador incomparable.

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«Si tuviera que elegir un referente, sería Messi; es un jugador de otro mundo y un caso único en la historia del fútbol», afirmó.

Al comparar a Messi con el portugués Cristiano Ronaldo, bromeó: «Sé que a los portugueses les puede molestar, pero, aunque Ronaldo es una máquina de fútbol y un ejemplo de disciplina, Messi sigue siendo único».

Para cerrar, Fuzinia mencionó a sus mayores referentes: José Luis Chilavert y Rogério Ceni en tiros libres, y Michel Preud’homme, y de Gianluigi Buffon por su colocación, además de Edwin van der Sar por su juego con los pies.

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