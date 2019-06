Foyth, el defensor de Argentina que estudia a sus rivales con una app del celular

Tras su muy buena actuación frente a Venezuela, el joven zaguero argentino confesó cuál es su 'arma secreta'.

Una de las grandes incógnitas en la previa del choque de cuartos de final de la Copa América que Argentina le ganó sin problemas a Venezuela era cómo iban a funcionar las variantes que había decidido realizar Lionel Scaloni. Especialmente la inclusión como lateral derecho de Juan Foyth, el zaguero central de 20 años, en una posición que no era la suya. Sin embargo, el pibe que saltó de al inglés por 12,5 millones de euros no defraudó, cumplió con creces la misión de controlar la amenaza que significaba por su punta el delantero venezolano Darwin Machís y fue uno de los puntos más altos del equipo argentino.

Horas después del triunfo que certificó la clasificación del equipo argentino a semifinales, el defensor se animó a contar cuál había sido su secreto para terminar redondeando una actuación que probablemente le aseguró un lugar en el equipo de cara al partido que se viene ante el local, . "En realidad me bajé una aplicación al celular y siempre antes de los partidos me pongo a ver, a revisar y a investigar a los delanteros que me toca enfrentar. Y esta vez hice lo mismo", reveló.

"Es una aplicación que se llama Wyscout, me la pasó mi representante. Hay que pagar para acceder al contenido. La pago exclusivamente para analizar a los rivales", reconoció Foyth, para sorpresa de muchos, en declaraciones que hizo en zona mixta del estadio Maracaná.

¿Cómo funciona la app que usa el defensor de para estudiar a los atacantes que le toca enfrentar? "Ponés el nombre de un jugador y ahí te aparece toda la información, sus mejores jugadas. Y ahí trato de analizar a quien me toca enfrentar, sus características", concluyó.