Foula sale en defensa de Cristiano: «No descartéis a la selección de Portugal en el Mundial»

Antonio José Folha, exseleccionador de Portugal, afirma que Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr, aún puede decidir partidos clave, incluso en la Copa del Mundo 2026.

En declaraciones al diario saudí «Al-Riyadiah», Folha afirmó: «Ronaldo sigue siendo capaz de marcar la diferencia en los partidos importantes. Su experiencia, su personalidad de líder y su mentalidad competitiva son elementos muy importantes para la selección portuguesa».

Además, destacó: «Sigue siendo eficaz dentro del área y su influencia no se limita a marcar goles; los jugadores con esta personalidad rinden bajo presión».

Fulha, una de las figuras más destacadas del fútbol portugués de los años noventa, valoró el rendimiento de la selección lusa en la fase de grupos: «Portugal ha mostrado una reacción positiva en fuerza y rendimiento, desde el empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en la primera jornada hasta la contundente victoria 5-0 sobre Uzbekistán».

Frente a Uzbekistán mostró calidad, equilibrio y dominio, y eso refuerza la confianza, aunque lo esencial es seguir mejorando».

Sobre el esperado duelo contra Colombia en la última jornada del grupo, afirmó: «Será un partido reñido. Colombia tiene jugadores peligrosos en los contraataques, así que Portugal debe cuidar la pelota y evitar errores en zonas de riesgo... El control de los espacios entre líneas será clave; en este nivel, los detalles marcan la diferencia».

Sobre las opciones de título, añadió: «La continuidad y el equilibrio son clave en las eliminatorias; debemos mantener la regularidad y combinar potencia ofensiva con organización defensiva».

Y concluyó: «La eficacia en las áreas, la adaptación al rival y el control mental en los partidos decisivos son clave; los equipos que triunfan combinan identidad clara con realismo».