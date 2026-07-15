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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Fotos: Batalla en Atlanta. Un primer tiempo muy disputado entre Inglaterra y Argentina

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
L. Messi
Enzo Fernández
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

La primera parte del partido fue violenta y tensa.

La primera parte del Argentina-Inglaterra, este miércoles en la semifinal del Mundial 2026 en el estadio «Mercedes-Benz» de Atlanta, fue tensa y con varios enfrentamientos, reflejo de su histórica rivalidad.

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGGetty Images

Las tensiones empezaron pronto: un encontronazo tras una dura entrada de Enzo Fernández a Elliot Anderson detuvo el juego y encendió los ánimos. Las faltas y los roces se sucedieron hasta el descanso.

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Los argentinos retaron a Inglaterra con un cántico provocador.

El árbitro Ismail Al-Fath amonestó a Anderson por una entrada sobre Messi y, en el 42’, mostró la segunda amarilla a Lisandro Martínez.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

El clima de tensión se mantuvo hasta el descanso, cuando varios jugadores de ambos equipos reclamaron al árbitro sus decisiones.

FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGGetty Images


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