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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Foto titulada «Todos somos hermanos», una imagen conmovedora tras la goleada de Alemania a Curazao

Alemania vs Curacao
Alemania
Curacao
World Cup
F. Nmecha
Alemania
Curazao
EE. UU.

Quedará grabado en la memoria como uno de los momentos más destacados de la historia del Mundial

Al terminar el partido de ayer entre Alemania y Curazao se vivió una imagen emotiva que quedará para siempre en la historia de la Copa del Mundo.

Alemania, que participa en el Mundial de 2026, venció 7-1 a Curazao en su debut.

Tras el pitido final, los jugadores se saludaron y, en el centro del campo, se formó un círculo con varios futbolistas de Curazao junto a Felix Nmecha y Jonathan Tah. el dúo alemán, entrelazaron sus manos y se inclinaron en un breve momento de reflexión.

Tras el encuentro, Félix Nemisha —autor del primer gol— declaró al canal alemán «ARD»: «Durante el partido fuimos rivales, pero después todos nos convertimos en hermanos».

Y añadió: «Recemos juntos un momento porque seguimos estando muy agradecidos».

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Curacao
CUW

Ambas selecciones comparten el Grupo E con Costa de Marfil y Ecuador.



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