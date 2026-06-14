Foto titulada «Todos somos hermanos», una imagen conmovedora tras la goleada de Alemania a Curazao

Al terminar el partido de ayer entre Alemania y Curazao se vivió una imagen emotiva que quedará para siempre en la historia de la Copa del Mundo.

Alemania, que participa en el Mundial de 2026, venció 7-1 a Curazao en su debut.

Tras el pitido final, los jugadores se saludaron y, en el centro del campo, se formó un círculo con varios futbolistas de Curazao junto a Felix Nmecha y Jonathan Tah. el dúo alemán, entrelazaron sus manos y se inclinaron en un breve momento de reflexión.

Tras el encuentro, Félix Nemisha —autor del primer gol— declaró al canal alemán «ARD»: «Durante el partido fuimos rivales, pero después todos nos convertimos en hermanos».

Y añadió: «Recemos juntos un momento porque seguimos estando muy agradecidos».

Ambas selecciones comparten el Grupo E con Costa de Marfil y Ecuador.







