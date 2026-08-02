Parece que el futuro de Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, se dirige hacia una nueva sorpresa, después de que el jugador apareciera de camino a Chile para completar su fichaje por el Colo Colo, pese a las informaciones que lo habían vinculado durante los últimos días con incorporarse al Renaissance Berkane de Marruecos.

El periodista italiano Fabrizio Romano publicó una foto de Vozinha desde el interior del avión y escribió a través de su cuenta oficial en la plataforma "X": "Vozinha, de camino a Chile para completar su fichaje por el Colo Colo".

Estos acontecimientos vuelven a envolver en la incertidumbre el futuro del veterano guardameta, de 40 años, después de haber estado cerca de fichar por la liga marroquí durante los últimos días.



Vozinha había entrado en negociaciones avanzadas con el Renaissance Berkane, según lo informado por el sitio "Globo Esporte", que citaba al periodista Rafael Buzzio, quien aclaró que el club marroquí buscaba alcanzar un acuerdo sobre los detalles finales del contrato con el portero.

El interés del Renaissance Berkane por Vozinha llegó en el marco de los movimientos del club para reforzar sus filas, coincidiendo con sus negociaciones con el entrenador Bubista, director técnico de la selección de Cabo Verde, quien dirigió al equipo en el Mundial.

El Colo Colo había anunciado anteriormente el fichaje de Vozinha, y el club chileno publicó una foto del portero a través de sus cuentas oficiales, acompañada de la frase: "Bienvenido, te esperamos en el estadio Monumental".

Sin embargo, la operación vivió una situación de incertidumbre durante los últimos días, después de que la llegada del portero a Chile se aplazara en más de una ocasión, lo que abrió la puerta a la posibilidad de que cambiara de destino y se incorporara al Renaissance Berkane.

Según las informaciones previas, Vozinha esperaba la oferta oficial del club marroquí antes de tomar su decisión final sobre su futuro, pero el hecho de que el portero aparezca ahora de camino a Chile para completar su fichaje por el Colo Colo, según Fabrizio Romano, indica que su traspaso a la liga marroquí podría haberse frustrado o haberse alejado de concretarse.

La llegada de Vozinha a Chile y la finalización de los trámites de su fichaje por el Colo Colo siguen siendo el acontecimiento más destacado en el futuro del veterano guardameta, después de que hace apenas unos días pareciera que se dirigía a vivir una nueva experiencia en la liga marroquí.