Foto: Lamine Yamal, un recuerdo imborrable para Marruecos

Lamine Yamal, estrella de la selección española, acaparó la atención fuera del campo en el Mundial 2026.

Desde el inicio del torneo, el jugador ha llamado la atención con mensajes en su cinta de cabeza y otros objetos personales.

Al inicio del torneo fue criticado por llevar en sus botas las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, países de origen de sus padres, sin la española; luego añadió esta última en su cinta durante la fase de grupos.

En los octavos de final, el jugador del Barcelona retiró de nuevo la bandera de España y, frente a Austria, lució una cinta con «Ego Yamal», el logo de Adidas y su propio emblema, en aparente respuesta a sus críticos.

Según la emisora Cope, con esa frase respondía a quienes le llamaban «Ego Lamine» en TikTok, apropiándose del apodo en el partido en el que fue nombrado mejor jugador.

En los octavos ante Portugal, la cinta mostró «Rocafonda», el barrio de Mataró donde creció, y en el reverso el código postal «08304», un homenaje a su ciudad.

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Yamal, orgulloso de Rocafonda —uno de los barrios más humildes de Cataluña—, ya había dicho a 60 Minutes: «Como muchas zonas con pocos recursos, Rocafonda está olvidada... Luchamos por vivir bien y disfrutarlo juntos. Sabemos de dónde venimos y estamos orgullosos de ello».

Última referencia a Marruecos

En las últimas horas ha publicado una historia en Instagram con una mochila que muestra símbolos especiales.

En ella se veían la bandera de España, la de Marruecos, una camiseta del Barcelona y una réplica de la Copa del Mundo, símbolos de su identidad múltiple y de sus raíces marroquíes, según informa el diario AS.

La maqueta del trofeo, bien visible, refleja su ambición de ganar el Mundial, competición en la que la selección española sigue adelante.

La selección española se prepara para enfrentarse a Bélgica en cuartos de final, mientras que Marruecos se medirá a Francia.

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