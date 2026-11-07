Salem Al-Dawsari, capitán del Al-Hilal saudí, generó una gran polémica tras publicar una fotografía en su cuenta de la aplicación "Snapchat", que volvió a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de su posición en la carrera por el premio al Mejor Jugador de Asia, en medio de la expectación por el anuncio oficial de la identidad del ganador de la edición actual.

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Al-Dawsari publicó una imagen de su anterior coronación con el premio asiático, en un gesto que algunos consideraron un mensaje velado que refleja su confianza en volver a llevarse el título, mientras otros lo vieron como una simple evocación del recuerdo de su logro anterior, sin que conlleve una indicación segura sobre el resultado de la competición.

El capitán del Al-Hilal compite por el premio por tercera vez en su carrera, en medio de la rivalidad con el saudí Firas Al-Buraikan, delantero del Al-Ahli, y el iraní Alireza Beiranvand, portero del Tractor, después de que el trío entrara en la lista final de candidatos.

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Al-Dawsari tiene la oportunidad de lograr una gesta histórica, ya que sería el primer jugador en coronarse con el premio al Mejor Jugador de Asia en tres ocasiones en caso de ganarlo, después de haberlo conseguido ya en dos ocasiones, quedando así a las puertas de añadir un nuevo logro individual a su trayectoria.

Pese a la repercusión de la foto de Salem Al-Dawsari, la competición no se ha resuelto oficialmente hasta el momento, y su publicación no puede considerarse un indicador seguro de su victoria en el premio, a la espera de que la Confederación Asiática de Fútbol anuncie el resultado durante la gala de premios prevista en la capital tailandesa, Bangkok, el próximo 19 de noviembre.

Entre la ambición de retener el premio por tercera vez y las expectativas que suscitó su última publicación, el capitán del Al-Hilal permanece bajo los focos, a la espera de saber si la imagen es una simple evocación del recuerdo de la coronación o si se anticipó a su celebración de un nuevo logro asiático.