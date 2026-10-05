Foto: Cristiano Ronaldo ignora la crisis de Jesús con una amplia sonrisa

Cristiano Ronaldo no necesitó muchas palabras para responder a la polémica que lo rodeó durante los últimos días, pues eligió que su regreso a los entrenamientos del Al Nassr fuera su primer mensaje tras la crisis que lo enfrentó al portugués Jorge Jesus, seleccionador nacional.

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Ronaldo se incorporó a los entrenamientos del Al Nassr este lunes, apareciendo por primera vez desde que abandonó la concentración de la selección portuguesa, y mostró una amplia sonrisa en una imagen que reflejó su concentración en la próxima etapa, ignorando los comentarios que lo vincularon a la reciente crisis con Jesus.

El período anterior había sido testigo de una amplia polémica en torno a la relación de Ronaldo con el seleccionador portugués, después de que el capitán de "Brasil de Europa" no participara en el enfrentamiento ante Noruega, antes de que aumentaran las especulaciones sobre su futuro con la selección, hasta abandonar la concentración de Portugal y regresar a su club.

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Ronaldo comienza ahora a centrarse en su misión con el Al Nassr, que se prepara para reanudar la competición de la Roshn Saudi League tras el parón internacional, mientras el equipo continúa sus preparativos para el próximo enfrentamiento que lo medirá con el Al Diriyah.

El Al Nassr se prepara para enfrentarse al Al Diriyah la tarde del próximo viernes, en el marco de la octava jornada de la Roshn Saudi Pro League, en un partido en el que el equipo espera continuar con sus resultados positivos, mientras que Ronaldo será uno de los nombres más destacados cuya presencia el público aguarda tras su regreso a los entrenamientos.