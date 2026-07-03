Antes de los penaltis contra Australia, Egipto proyectó imágenes de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, una estrategia que ayudó a lograr el pase histórico a octavos.

Egipto se clasificó por primera vez a los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar 4-2 en los penaltis, después de empatar en el tiempo reglamentario y en la prórroga.

En el 119, el portero australiano Matthew Ryan entró para aprovechar su habilidad para detener penaltis.

Antes, el analista egipcio proyectó a los jugadores vídeos de Mbappé marcando dos penaltis a Ryan en la Liga española la temporada pasada.

La estrategia funcionó: Egipto marcó cuatro penaltis y Australia solo dos, lo que dio a los Faraones su primer pase a octavos.