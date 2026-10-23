El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, reveló el motivo por el que recurrió al centrocampista colombiano Richard Ríos en el puesto de central durante el partido ante el Al-Diriyah en la Liga Roshn.

El Al-Ittihad venció al Al-Diriyah por 2-0 en el encuentro que disputaron hoy, viernes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

El partido contó con la participación de Richard Ríos en la posición de central en la segunda parte, tras la salida del defensa Saad Al-Mousa para dar entrada al centrocampista senegalés Dion Lopy entre ambos tiempos.

Wissing comentó este asunto en declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido, recogidas por el diario saudí «Asharq Al-Awsat», donde dijo: «Saad Al-Mousa acaba de regresar de una lesión muy larga, participó y jugó de maravilla, pero me vi obligado a cambiarlo por la tarjeta amarilla, y no quise arriesgarme con él».

Y añadió: «El hecho de que Richard Ríos jugara como central no significa falta de confianza en los jugadores jóvenes, sino que era un momento delicado. Esto no quiere decir que vaya a depender siempre de él, pero debo encontrar soluciones».

Sobre si estaba sufriendo a nivel defensivo con la ausencia de Hassan Kadesh por lesión, el técnico alemán respondió: «El Al-Diriyah no nos amenazó en ningún momento en el partido de hoy».

También habló sobre la posibilidad de fijar a Mukhtar Ali en el centro del campo junto a Richard Ríos en lugar de Dion Lopy, donde dijo: «Es una pregunta difícil, las decisiones las tomamos según las circunstancias del partido».

Y aclaró: «Tenemos varias opciones en el puesto del número 6, como Mukhtar Ali, (Dion) Lopy, Richard (Ríos), Mohammed Fallatah, e incluso Ahmed Al-Ghamdi juega en esa posición porque es un jugador inteligente».

Y continuó: «Hay 6 jugadores que pueden jugar aquí, no puedo decir que haya una pareja mejor que otra, tenemos variedad y ya han jugado bien antes; mi elección es la mejor para cada enfrentamiento».

Respecto al partido, dijo: «Estoy contento con el rendimiento, el resultado y la victoria, un triunfo merecido en nuestra casa, un enfrentamiento con un carácter especial en cuanto al calendario y la falta de tiempo».

Y concluyó: «Reservamos algo de esfuerzo porque marcamos el primer gol, y mantuvimos la portería a cero; tuvimos varias ocasiones que, de haberlas marcado, habrían hecho las cosas más fáciles».

Cabe recordar que la victoria elevó el casillero del Al-Ittihad a 23 puntos, con los que ocupa el cuarto puesto en la tabla de la liga saudí, lo que lo mantiene cerca de la lucha por el título.