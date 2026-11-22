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Fortuna Sittard volvió con buen pie del parón de selecciones. El equipo del entrenador Danny Buijs, que dejará el club, ganó en Deventer a Go Ahead Eagles, que sufrió su primera derrota en casa de la temporada: 0-1. Anthony Descotte marcó el único gol del partido poco después del descanso. Fortuna se afianza en la séptima plaza con los tres puntos, mientras que Go Ahead ocupa la novena, con seis puntos menos.

Tras un comienzo discreto, la primera ocasión clara llegó por fin a mediados de la primera parte. Melle Meulensteen recibió el balón cerca del área y lo golpeó bien. Sin embargo, Luuk Koopmans estuvo atento y despejó el balón junto a la escuadra.

Esa jugada dio confianza a Go Ahead y a punto estuvo su máximo goleador, Sören Tengstedt, de marcar su décimo gol de la temporada en la Eredivisie. El danés de 26 años remató con fuerza a la media vuelta y mandó el balón fuera. Poco después, disparó directamente a las manos de Koopmans.

Estaba claro que Go Ahead había tomado la iniciativa y, en realidad, ya no la cedería durante el resto del partido, aunque Fortuna dispuso de algunas ocasiones por medio de Sven Simons y Anthony Descotte justo antes del descanso.

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Poco después de la reanudación, los de Limburgo sí acertaron. Mohamed Ihattaren inició la jugada del gol con un magnífico pase en profundidad al suplente Kristoffer Peterson. El sueco envió un centro raso y Descotte solo tuvo que empujar el balón: 0-1.

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Go Ahead pareció empatar enseguida cuando Meulensteen remató un pase de Victor Edvardsen. La repetición mostró que el sueco estaba en posición de fuera de juego cuando recibió el balón.

A unos veinte minutos del final, Go Ahead debería haber marcado cuando dispuso de varias ocasiones clarísimas en cuestión de segundos. La jugada embarullada y los intentos de Mathis Suray, Stefán Ingi Sigurdarson y Joris Kramer, para incredulidad de la afición, se quedaron una y otra vez en nada por muy poco.

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Go Ahead siguió insistiendo. Tomas Gálvez, que había entrado por Thibo Baeten, lanzó un buen disparo a portería, pero Koopmans volvió a responder con una gran parada de reflejos.

Ni siquiera el defensa central Gerrit Nauber, enviado al ataque para causar problemas, pudo cambiar el rumbo del partido. La próxima semana, Fortuna recibe a otro equipo en buena forma, el sc Heerenveen. Go Ahead visitará al PSV.