Formación de River vs Boca, por el Superclásico del Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, probable once y suplentes

Tras la durísima derrota en la Copa Libertadores contra Fluminense, Demichelis rearma el equipo para el duelo contra el Xeneize.

Apenas una semana atrás, River se preparaba para encarar el Superclásico con la confianza por las nubes tras encadenar ocho victorias consecutivas sin recibir goles en contra en el Torneo de la Liga Profesional. Sin embargo, no sólo la racha de triunfos se le cortó en Tucumán en la jornada anterior a recibir a Boca, sino que el ánimo en Núñez quedó muy frágil por el durísimo 5-1 que le propinó Fluminense en la Copa Libertadores.

Tras la caída en Brasil, ahora el Millonario se enfoca exclusivamente en el duelo frente al Xeneize, que se disputará este domingo 7 de mayo desde las 17 en el Monumental.

LOS CONVOCADOS DE RIVER VS. BOCA

Además del golpazo que significó el resultado, la visita a Río de Janeiro también le dejó a Martín Demichelis un nuevo problema en el fondo: Emmanuel Mammana no pudo terminar el partido por un problema en su rodilla que casi le impide jugar de entrada y su presencia en el gran duelo está en duda. Encima, el DT ya tiene descartado a Paulo Díaz por una distensión en el bíceps femoral derecho, por lo que las opciones para armar la zaga no abundan.

Por otra parte, los que estarán a disposición después de haberse perdido el último partido del torneo local por acumulación de amarillas son Enzo Pérez y Enzo Díaz.

LA FORMACIÓN DE RIVER VS. BOCA

El principal problema que tiene Micho para armar el once que enfrentará al Xeneize está en el fondo, no sólo por la baja sensible de Paulo Díaz sino también por el nivel que vienen mostrando los que ocuparon el lugar del chileno en las últimas presentaciones. En principio, si Mammana se recupera a tiempo será el acompañante de Leandro González Pirez, pero si no llega el DT deberá elegir entre un Robert Rojas con poco ritmo de juego y un Jonatan Maidana que sufrió mucho la semana pasada contra el Decano.

Por otra parte, el DT también debe definir si sostendrá a Lucas Beltrán como único delantero o si lo acompaña con Miguel Borja o Salomón Rondón.

¿Un probable equipo? Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Emmanuel Mammana o Robert Rojas, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.

LOS SUPLENTES DE RIVER

A definir.