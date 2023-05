Formación de Racing vs. Platense, por el Torneo de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

La Academia volvió a perder como local y lleva un punto de 18 en el certamen local, pero el plantel respaldó a Gago y dirigirá ante el Calamar.

La campaña de Racing en el Torneo de la Liga Profesional 2023, en la comparación entre las expectativas al inicio y la realidad luego de 15 fechas, es decididamente mala, con un punto de los últimos 18 y el ciclo de Fernando Gago sostenido solo por lo hecho el año anterior, el buen arranque en Copa Libertadores y el respaldo manifestado por el plantel luego del 2-4 ante Talleres.

La posibilidad de empezar la recuperación será en Vicente López, ante otro equipo golpeado como Platense, que actualmente está en zona de descenso en los promedios y lleva cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. El duelo se disputará el domingo 14 de mayo desde las 16.30 en el Estadio Ciudad de Vicente López.

LOS CONVOCADOS DE RACING

En su última presentación, el entrenador de la Academia debió lidiar con casi una decena de bajas, en su gran mayoría lesionados. Juan Nardoni, el único que estaba suspendido por la roja ante Boca, es el primero que está disponible para volver en el mediocampo, pero el que es baja segura es Tomás Avilés, convocado para la Selección argentina Sub 20 que disputará la Copa del Mundo.

En cuanto al resto, cada caso es particular, aunque algunos ya están completamente descartados como Maxi Romero y Jonatan Gómez, ambos con lesiones musculares de grado 2; por otra parte, deberá seguir de cerca cómo evolucionan Matías Rojas, Aníbal Moreno, Paolo Guerrero y Gonzalo Piovi, que no estuvieron ante la T para no ser arriesgados.

LA FORMACIÓN DE RACING

Lógicamente, el posible once está sujeto a qué jugadores podrá recuperar Gago. Por lo pronto, los que suelen tener el lugar asegurado son Gabriel Arias, Leonardo Sigali, Juan Nardoni y Gabriel Hauche, ya que el resto no viene con buenos rendimientos y, en busca de la victoria tan esperada, el DT deberá meter mano.

LOS SUPLENTES

