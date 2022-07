Formación de Universidad de Chile vs. Colo Colo, por el Superclásico 192: once, convocados y suplentes

El equipo que conduce Diego López recibe al Cacique con la difícil misión de poner fin a la larga supremacía que arrastra su archirrival.

Este domingo Universidad de Chile recibe a Colo Colo en una nueva versión del Superclásico, válido por la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2022.

Un cara a cara que tiene al Cacique como amplio dominador en las estadísticas y en el que el equipo que conduce Diego López buscará poner fin a la larga supremacía que arrastra la tienda de Macul en esta clase de cotejos.

Pero la tarea no será sencilla puesto que el cuadro estudiantil saltará al reducto del Fiscal de Talca luego de tres partidos sin sumar de a tres, con un empate y dos derrotas, que los mantiene en la duodécima posición de la tabla con 21 puntos, a cinco de la zona de descenso.

Mientras que el elenco que dirige Gustavo Quinteros llega con una racha de 10 partidos invicto y posicionado en la cima de la competencia con 39 unidades. "Los clásicos son partidos especiales, no siempre gana el que llega mejor. Los clásicos son partidos aparte que se juegan con mucho corazón (...) El que llegue mejor no quiere decir que vaya a ganar. Llegamos con dos derrotas consecutivas, no queríamos llegar de esta forma. Hay que estar fuerte mental e interiormente para dar vuelta la situación", anticipó el estratega uruguayo.

Cabe recordar que el último enfrentamiento se produjo el pasado 6 de marzo por la quinta jornada del certamen doméstico: fue éxito del Popular por 4-1 gracias a las conquistas de Gabriel Costa (13' y 55'), Esteban Pavez (15') y Bastián Tapia en propia puerta. El descuento fue obra de Cristian Palacios (71', de penal).

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Universidad de Chile - Colo Colo FECHA Domingo, 31 de julio ESTADIO Fiscal de Talca HORARIO 15:00

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

La caída en manos de O'Higgins dejó diezmada la zona defensiva por lo que el DT de los azules deberá definir quien acompañará a Ignacio Tapia en la última línea con Bastián Tapia y Luis Casanova descartados por lesión y la baja de Nery Domínguez que ante los Celestes salió de la cancha evidenciando un posible desgarro.

A ellos se suma el uruguayo Álvaro Brun, quien se fue expulsado por una falta sobre Esteban Moreira, y las ausencias de Mauricio Morales, Cristóbal Muñoz, Yahir Salazar y Luis Felipe Gallegos. Los que sí podrían reaparecer serían Ronnie Fernández y Cristian Palacios quienes vuelven tras cumplir sus respectivas suspensiones y también Emmanuel Ojeda, quien asomaba como titular ante el Capo de Provincia pero quedó fuera a última hora por problemas físicos. "Nosotros creemos que sí (llega al Superclásico). Nosotros preferimos que se perdiera un partido y no se perdiera tres o cuatro. Fue un poco la idea esa de cuidarlo", señaló el DT.

La otra duda pasa por la condición de Darío Osorio, quien abandonó el cotejo en El Teniente con molestias en el gemelo izquierdo, por lo que será sometido a evaluación. Finalmente, la última incógnita es Yonathan Andía que no vio acción en el pasado encuentro debido a que fue detenido hace unos días por negarse a un control de alcoholemia.

Así las cosas, aún no se puede determinar una posible formación a la espera de las prácticas que se realizarán en el CDA durante la semana.

Colo Colo, en tanto, podría arrancar con Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Alexander Oroz, Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat.

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE

El juego entre azules y albos se puede ver por televisión en TNT Sports HD y TNT 2 y 3, por el streaming de Estadio TNT Sports y en teléfonos también por TNT GO. Para los clientes de TNTHD o TNT2 y 3, estarán disponibles ambas señales en Movistar Play, Entel TV, DirecTV GO, Claro Video, VTR Play y Zapping.

