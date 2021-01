Formación de River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores: convocados, once y suplentes

Tras el empate en el Superclásico, el Millonario abre la serie ante el Verdao con dos que se recuperaron de sus lesiones y una duda sobre quién sale.

River arrancó el 2020 con máxima exigencia, tras empatar en el Superclásico ante Boca, en un partido para el cual había ensayado con varios juveniles pero finalmente jugaron casi todos los titulares. Pero el gran objetivo, dicho por el propio Muñeco, es la y la serie de semifinales que disputa ante Palmeiras.

El Millonario viene de ganarle con suspenso a Athletico Paranaense en octavos de final y luego apabullar a Nacional en cuartos, que finalizaron con un 8-2 en el global. Por su parte, el Verdao dejó en el camino a Delfín y a Libertad.

LISTA DE CONVOCADOS DE RIVER

Para River no hubo descanso tras el clásico, porque la tarea era no perder el ritmo y, especialmente, recuperar lesionados. Las buenas noticias llegaron con la inclusión de Milton Casco en la nómina, luego de la molestia muscular sufrida ante , mientras que Julián Álvarez dejó atrás la dorsalgia que le impidió estar contra Boca. Quien no llegó es Fabrizio Angileri, lesionado unos minutos antes en el mismo encuentro.

📋 Los 22 convocados por Marcelo Gallardo para enfrentar este martes a @Palmeiras 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/karYZq82Ug — (@RiverPlate) January 4, 2021

LA FORMACIÓN DE RIVER

El regreso del lateral izquierdo no solo es para la nómina de convocados, sino también para el once titular, ya que tuvo una rehabilitación meteórica. Justamente el reemplazado es la única incógnita: ya que ni Javier Pinola ni Paulo Díaz tuvieron una buena noche en La Bombonera, pero el primero de ellos lo hizo como lateral y no como segundo marcador central. El otro que será de la partida es Nacho Fernández, en lugar de Bruno Zuculini.

Los once de River en Montevideo: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola o Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nacho Fernández, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Borré.

LOS SUPLENTES

Sentados en el banco de suplentes estarán: Enrique , Germán Lux, Díaz o Pinola, Leonardo Ponzio, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Cristian Ferreira, Julián Álvarez, Federico Girotti, Benjamín Rollheiser y Lucas Beltrán.