Formación de River vs. Athletico Paranaense, por la Copa Libertadores: posibles convocados, once y suplentes

Este martes 24 de noviembre River enfrentará la ida de los octavos de final de la frente al Athletico Paranaense. El Millonario viajará a Curitiba en busca de un buen resultado ante un equipo que, desde la previa, parece inferior.

Quienes son ficha puesta para regresar son Franco Armani y Gonzalo Montiel, mientras que la duda en torno a si jugaría Paulo Díaz, parece disiparse, tras la buena proyección del Sicario, con gol y todo.

A confirmar.

Enzo Pérez volverá a ser titular luego de que Leonardo Ponzio le cubriese el puesto, ya que se encuentra en perfecto estado luego de su golpe. Una duda gira en torno a Nicolás De La Cruz, que jugó de titular para en las dos fechas de Eliminatorias: su presencia dependerá del hisopado que se hará antes del viaje a .

