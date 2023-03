Formación de Olympique de Marsella vs. Reims, por la Ligue 1: once titular, convocados y suplentes

El equipo en el que milita Alexis Sánchez buscará volver a la victoria en su objetivo de no ceder el subliderato.

El Stade Auguste-Delaune II acoge el duelo de este domingo entre Stade de Reims y Olympique de Marsella quienes miden fuerzas en partido correspondiente a la fecha 28 de la Ligue 1.

El equipo que conduce el croata Igor Tudor viene de dejar escapar la victoria contra Racing de Estrasburgo que aprovechó la superioridad numérica, tras la expulsión de Leonardo Balerdi al 29', para igualar 2-2 en el Orange Vélodrome. Con este resultado, el cuadro de La Canebière se mantuvo como escolta del Paris Saint Germain con 56 unidades, a diez de los de Christophe Galtier.

En aquel cotejo Alexis Sánchez fue derribado en el área visitante y se adueñó del balón para lanzar y posteriormente convertir el penal que le dio el segundo tanto a los Olímpicos. De este modo, el chileno se consolidó como el goleador de Les Phocéens con diez conquistas seguido por Nuno Tavares con 6. De hecho, ocupa el 14º lugar en la lista de los máximos artilleros del torneo galo que lideran Kylian Mbappé y Jonathan David (Lille), ambos con 19 gritos.

La escuadra que comanda Will Still, en tanto, llega a este choque tras superar por 0-1 al AS Monaco y ya acumula 19 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. En ese sentido, buscará hacer valer su localía para soñar con alcanzar puestos europeos. De momento marchan en el octavo casillero producto de 43 enteros. Consignar que el belga dirige sin licencia A de UEFA Pro, por lo que el club tiene que pagar 25 mil euros de multa por cada juego.

El antecedente más reciente entre ambos elencos se produjo el pasado 7 de agosto y fue festejo de los Minots por 4-1 con anotaciones de Wout Faes, en propia puerta, Tavares y Luis Suárez (2). De hecho, no logran derribar a los focenses desde la primera fecha de la campaña 2019/20 (0-2).

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Stade de Reims - Olympique de Marsella FECHA Domingo, 19 de marzo ESTADIO Auguste-Delaune II HORARIO 16:45

¿Qué publicación te gustó más? Real Betis

Sao Paulo

Cremonese

Ajax

Burnley 16158 Votos Gracias por votar Los resultados aparecerán pronto. ¿Qué publicación te gustó más? 52% Real Betis

11% Sao Paulo

5% Cremonese

25% Ajax

7% Burnley 16158 Votos

CÓMO LLEGAN

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES