Formación de Inter vs. Empoli: once, suplentes, día, hora y cómo ver por TV y online

El equipo que dirige Simone Inzaghi buscará volver a los abrazos luego de dejar escapar la victoria ante la Juventus en el Derby D´Italia.

El Inter de Simone Inzaghi vuelve a la acción este miércoles en el marco de la décima fecha de la Serie A. El equipo en el que militan Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Lautaro Martínez y Joaquín Correa se cita con el Empoli en el Carlo Castellani, buscando volver a los abrazos luego de dejar escapar la victoria en una nueva versión del Derby D´Italia al igualar 1-1 con la Juventus en el Giuseppe Meazza y de perder frente a la Lazio (3-1) en la pasada jornada.

Con esto, el Nerazzurri quedó en la tercera plaza de la competencia merced a 18 unidades, diez menos que el líder AC Milan. El cuadro que entrena Aurelio Andreazzoli, en tanto, llega a esta cita tras derrotar a domicilio a la Salernitana (2-4), resultado que los estacionó en el décimo casillero con 12 puntos.

Para este cruce, el DT de los milaneses recupera al volante chileno, ausente ante la Vecchia Signora debido a un leve síndrome gripal detectado en la antesala al cotejo. De hecho, el formado en Colo Colo asomaba como titular ante su exequipo luego de ser la gran figura en la victoria de su escuadra frente al Sheriff Tiraspol en Champions League aportando un gol y una asistencia. Otro de los que podría reaparecer es el mediapunta argentino, quien volvió a las prácticas en Appiano Gentile tras superar un problema muscular. En tanto, el Niño Maravilla será de la partida acompañando en la ofensiva al exRacing, algo que no sucedía desde el pasado 12 de mayo cuando los lombardos derrotaron 3-1 a AS Roma. Eso sí, no logró completar el cotejo en cancha puesto que fue reemplazado al 36' por lesión.

Daniele Chiffi es el árbitro designado: el colegiado será asistido por las bandas por Valeriani y Mastrodonato; mientras que Di Martino será el cuarto juez. Valeri y Galetto gestionarán el VAR y AVAR, respectivamente.

EL FIXTURE DE ALEXIS Y VIDAL

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Empoli - Inter FECHA Miércoles, 27 de octubre ESTADIO Carlo Castellani HORA 15:45 de Chile y Argentina (13:45 de Colombia y México y 20:45 de España)

CÓMO LLEGAN

LO QUE TIENES QUE SABER

El Empoli ha perdido cada uno de sus últimos siete encuentros de la Serie A contra el Inter: solo una vez en la competición ha perdido más partidos seguidos contra un solo oponente, ocho contra la Juventus entre 2014 y 2019.

El Empoli solo ha ganado tres de sus 26 partidos de la Serie A contra el Inter (el último en abril de 2006, 1-0 con Luigi Cagni); contra ningún otro equipo (enfrentado más de 10 veces) ha conseguido menos victorias en la competición.

El Inter ha mantenido la portería a cero en cada uno de sus últimos seis partidos como visitante de la Serie A contra el Empoli, su racha más larga contra un solo oponente en la competencia: solo Fiorentina contra Catania en 2009, Juventus contra Foggia en 1991, Napoli contra Roma en 1980 y Torino contra Verona en 1979 han tenido una racha más larga (siete).

El Empoli ha perdido cuatro de sus cinco partidos de liga en casa esta temporada (G1), concediendo más de 2 goles en cada uno de estos cinco partidos: nunca ha perdido cinco de sus primeros seis partidos de la Serie A en casa en una temporada y nunca ha encajado 2+ goles en partidos de este tipo.

El Inter no ha podido mantener la portería a cero en sus primeros cinco partidos como visitante de la Serie A en una temporada por primera vez desde 2011/12, la última vez que no lo hizo en sus primeros seis partidos fuera de casa en una campaña fue en 1998/99.

Empoli ha sumado 12 puntos hasta ahora: solo en 2005/06 y 2002/03 (ambos 13) han ganado más en esta etapa de la competencia.

Aurelio Andreazzoli ganó cada uno de sus dos partidos de la Serie A a cargo del Empoli un miércoles: 2-1 ante el Napoli en Abril de 2019 y 2-0 ante Cagliari el pasado mes de septiembre.

En el último partido contra el Salernitana, Patrick Cutrone del Empoli anotó su primer gol en la Serie A desde julio de 2020.

El delantero del Inter Edin Dzeko ha marcado tres goles en sus dos últimos encuentros de la Serie A contra el Empoli, sin encontrar la red en sus dos partidos anteriores contra ellos. Además, ha marcado 7 goles en 9 encuentros de la Serie A en lo que va de temporada, que es el total de lo que logró el año pasado en 27 partidos.

El Inter ha acumulado ya 24 goles en 9 partidos, algo que no se lograba desde la temporada 1960/61 de la liga Italiana.

LA FORMACIÓN Y SUPLENTES DE INTER

💺 | SUPLENTES



97 Radu, 2 Dumfries, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 19 Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 37 Skriniar — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_es) October 27, 2021

EL XI DE EMPOLI

(3-5-2) Samir Handanovič; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Alexis Sánchez, Lautaro Martínez. DT: Simone Inzaghi.

(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Bajrami, Ricci, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. DT: Aurelio Andreazzoli.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido a jugarse este miércoles 27 de octubre a las 15:45 de Chile y Argentina (13:45 de Colombia y México y 20:45 de España) irá por ESPN. Además se podrá ver exclusivamente online por STAR+ . Movistar transmite en España.

