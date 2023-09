Formación de Boca vs River, el Superclásico de la Copa de la Liga Profesional 2023: convocados, posible once y suplentes

El Xeneize, que empató con Palmeiras, continúa con su semana más importante del año y ahora le toca su eterno rival.

El Superclásico por Copa de la Liga Profesional cayó en medio de un momento clave de la temporada para Boca, puesto que tendrá lugar el domingo 1 de octubre desde las 14.00 en La Bombonera. Será, entonces, entre el jueves 28 de septiembre y el jueves 5 de octubre, la ida y vuelta ante Palmeiras por semifinales de Copa Libertadores.

LOS CONVOCADOS DE BOCA

Ante Palmeiras, Marcos Rojo pidió el cambio a los 70' y encendió las alarmas de cara a lo que viene. No obstante, los estudios que se realizó durante la mañana del viernes arrojaron que no tiene ninguna lesión. Es una sobrecarga en el gemelo izquierdo, por lo que es muy probable que no tenga minutos en el clásico así llega entero a San Pablo.

Por otro lado, Jorge Almirón todavía no definió si pondrá habituales titulares, un mix o un once muletto. En la rueda de prensa expresó: "Depende la parte física, porque es un gran desgaste; el equipo corrió mucho. Veremos cómo se recuperan. Si pregunto, los jugadores quieren jugar todos. Evaluaremos cómo están, porque es un gran desgaste y queda muy poco tiempo. No es la idea que jueguen todos, se lastimen y los pierdo para el jueves".

LA PROBABLE FORMACIÓN

