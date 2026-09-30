¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
David BernsteinGetty Images
Traducido por

«¡Forma de fraude profundamente arraigada!»: un exjefe del Manchester City exige un castigo drástico

Premier League
Finance
Manchester City

En el escándalo financiero que rodea al Manchester City, el ex presidente del club David Bernstein ha pedido el descenso forzoso de los Sky Blues en caso de una condena definitiva.

«Las sanciones no pueden ser solo de carácter financiero, tienen que ir mucho más allá. Si el recurso del club fracasa, el City no puede seguir en la liga», dijo Bernstein a la británica BBC.

Antes de la entrevista de Bernstein, la Premier League había comunicado que el ManCity había sido declarado culpable en la mayoría de los cargos por graves infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018. El catálogo de sanciones incluye duras medidas, desde una elevada multa hasta el descenso forzoso o la retirada de varios títulos.

Para valorar lo ocurrido en el antiguo ganador de la Champions League, Bernstein, jefe de los Citizens entre 1998 y 2003 y más tarde durante dos años al frente de la Federación Inglesa, la FA, solo encontró palabras drásticas. «Es muy, muy grave. Me parece terrible. Estamos hablando de un club de fútbol que forma parte de una liga, y toda la credibilidad de la liga está en juego», afirmó el hombre de 83 años: «Se trata de una forma de fraude profundamente arraigada y, si es así, esto es algo tan grave que va más allá de las autoridades del fútbol».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google